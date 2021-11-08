Skywell fiyatı ne kadar? Skywell ET5 ne kadar? Skywell ET5 menzili ve özellikleri nedir? Gelişen teknoloji ile birlikte yerli otomobillere olan ilgi her geçen gün daha da fazla artıyor. Yakıt ve bakım anlamında ciddi tasarruf sağlayan elektrikli otomobiller anı zamanda sıfır emisyon ile çevre dostudur. Çinli elektrikli otomobil markası Skywell'in ET5 modeli ise henüz Türkiye'ye gelmeden tükendi. Elektrikli otomobillere ilgisi olanlar Skywell markasını ve ET5 modelini incelemeye başladı. İşte Skywell ET5 modelinin fiyatı ve özellikleri...

Skywell fiyatı ne kadar? Skywell ET5 ne kadar? Skywell ET5 menzili ve özellikleri nedir? Gelişen teknoloji ile birlikte yerli otomobillere olan ilgi her geçen gün daha da fazla artıyor. Yakıt ve bakım anlamında ciddi tasarruf sağlayan elektrikli otomobiller anı zamanda sıfır emisyon ile çevre dostudur. Çinli elektrikli otomobil markası Skywell'in ET5 modeli ise henüz Türkiye'ye gelmeden tükendi. Elektrikli otomobillere ilgisi olanlar Skywell markasını ve ET5 modelini incelemeye başladı.

Çinli elektrikli otomobil markalarından Skywell'in yüzde yüz elektrikli otomobilleri kasım ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. ET5 modelinin 25 aracı henüz Türkiye'ye gelmeden sipariş üzerine satıldı. Otomobil tutkunları Skywell markasının ET5 modelinin fiyatını ve özelliklerini araştırmaya başladı. İşte Skywell ET5 modelinin fiyatı ve özellikleri...

Skywell fiyatı ne kadar? Skywell ET5 ne kadar?

Skywell ET5'in fiyatına gelelim. ET5, 3 farklı donanım seviyesi ve 550 bin TL ile 760 bin TL arasında değişen anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Skywell ET5 menzili ve özellikleri nedir?

Skywell ET5; tasarımı ve batarya performansıyla dikkat çekerken, NEDC verilerine göre 520 km'ye kadar çıkabilen menzil, otomatik sürüş destek sistemleri ile destekleniyor. Lazer farları ve bagaj kapağını tamamen kaplayan "Skywell" yazılı fren ışıklarıyla tasarımı tamamlanan otomobil, 4698 mm uzunluk, 1908 mm genişlik, 1696 mm yükseklik ve 2.800 mm'lik aks mesafesi sunuyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. Skywell ET5, sunduğu 150 kW güç ile 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.