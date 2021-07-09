Şık Gövdeli Tasarımlarıyla Citroen Modelleri Dikkat Çekiyor

Fransız PSA Grubu markalarından biri olan Citroen, dikkat çekici otomobil tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.

Kendine has yuvarlatılmış gövde tasarımı ve yeni nesil donanımıyla araç sahiplerinin ilgisini çekiyor. Binek otomobillerden ticari segment araçlara kadar zengin bir portföy sunan Citroen, konforlu özellikleriyle sürüş keyfini ikiye katlıyor. Sedan, hatchback ve suv kategorilerinde binek otomobiller tasarlayan marka, farklı motor teknolojilerini araçlarda kullanılıyor. Dizel ve benzinli motor seçeneklerini kullanıcıların tercihine göre manuel ve otomatik şanzıman desteğiyle sunuluyor. Yakıt tüketimi konusunda verimli çalışan motorlar, şehir içi ve şehir dışı yolculuklar için oldukça uygun alternatifler oluşturuyor. Ticari sınıfında minibüs ve panelvanlar ile dikkat çeken Citroen, yeni nesil donanım özelliklerini bu kategoride de gösteriyor. Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri ticari segmentin popüler araçları arasında yer alır. Donanım paketlerine göre araç satın almak isteyenlere ticari sınıfta 5 farklı versiyon sunuluyor. Binek ve ticari araç modellerinde zengin alternatif sunan Citroen, sıfır modellerinde farklı bütçelere uygun seçeneklere sahip. Sıfır Citroen fiyatları araçların donanım paketlerine göre artış veya azalış gösteriyor.

Popüler Araçlardan Biri: Citroen C3 Suv

Suv, hatchback ve aircross modelleriyle dikkat çeken Citroen C3, şehrin popüler arabaları arasında yer alıyor. Benzinli ve dizel motor alternatifleriyle satışa sunulan C3, yeni nesil kasa tasarımıyla ön plana çıkıyor. Marka, yıllardır üretimini yaptığı C3 modeli için yenilikçi bir gövde tasarımına geçti. Led farlar, geniş ön ızgara ve yerden daha yüksek gövde tasarımıyla modern ve spor bir görünüme sahip. C3 modelinin bagaj hacmi 300 litre iken C3 Aircross modelinde standart bagaj hacmi 410 litreye kadar ulaşabiliyor. Aileler ve gençler için uygun genişliğe sahip araçlar, yenilikçi teknolojisiyle farklı ihtiyaçları karşılıyor. Apple car, şerit takip, elektrikli el freni, otomatik katlanır ayna, e-bagaj ve cam tavan gibi donanımsal özellikler C3 model paketlerinde alıcılara sunuluyor. Ayrıca zevkinize göre kaporta renklerinde iki farklı renk kombinlerini tercih edebilirsiniz. Fransız devi Citroen; binek ve ticari otomobil modellerinde kullandığı yenilikçi teknoloji ile keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Arabam.com'u kullanarak binek ve ticari segmentteki sıfır kilometre Citroen fiyat listesi incelemesi yaparak modeller ve fiyatlar hakkında fikir alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.