Sıfır otolar showroom yerine ikinci el galerisinde

Otomotiv dünyasında yaşanan çip krizi markaların üretim potansiyelini olumsuz etkilerken, bazı markaların Türkiye için ayırdığı kontenjan iptal etmesi satış cephesinde morallerin bozulmasına neden oluyor.

Timeturk

Dev markaların çip krizi nedeniyle düşük sayıda ürettikleri otomobilleri Türkiye yerine daha kârlı olan Avrupa pazarlarına göndermeleri Türkiye'deki temsilciliklerle bayileri ve özellikle de tüketicileri bunalma noktasına getirdi. Birçok ithal marka kasımda Türkiye'de satışa sunmayı planladığı otomobillerin gelişi iki-üç ay ötelendi. Aylar öncesinden sipariş veren adını listeye yazdıran tüketiciler aranıp, otomobillerin gelişinde gecikme olduğu açıklanıyor. En az 2020 Ocak ayına kadar beklemeleri gerektiği söyleniyor.

Hayal kırıklığı yaşayan tüketiciler, sipariş verdikleri ve aylarca bekledikleri otomobilin ÖTV matrahının yükselip satış fiyatının artacağından endişe ediyor. İki-üç daha beklemeyi göze alamayanlar piyasada hangi otomobil varsa onun peşine düşüyor. Eşi dostu arayıp otomobil sektöründe tanıdık bulmaya çalışıyor. Torpil bulup adını bekleme listesinde ön sıralara yazdırmaya çabalıyor. Bu durum hem satıcı hem alıcı için bir kaos ortamına neden oluyor.

Araç tedariği konusunda yaşanan sorun sadece ithal markalarla sınırlı değil. Türkiye'de üretilen otomobillerde de benzer bir durum var. Türkiye'deki fabrikalar da önceliği Avrupa'ya veriyorlar. Yurtdışı siparişlerini karşılamak için üretim yapıyorlar. İç pazar için daha az araç üretiyorlar.

Bütün bunlar olurken, az sayıda da olsa showroomlara getirilmesi gereken otomobiller, tüketici ile buluşturulmadan ikinci el araç satışlarının yapıldığı galerilere yönlendiriliyor. Küçük kar marjları ile galericilerle anlaşan showroom yöneticilerinin bu tutumu yüzünden vatandaşlar yeni araçlarını galeriden alarak daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. Konuyla ilgili iddialar üzerine ikinci el oto satışlarının nabzının attığı Bağcılar ilçesindeki oto bayilerinin bulunduğu sitede araştırma yapan TİMETURK ekonomi müdürü Mehmet Canıtatlı, ortaya çıkan haksızlığın faturasının tüketiciler tarafından ödendiğini, yapılan yüksek meblağlı ödemeler netiesinde otomobil fiyatlarında bir köpüğün oluştuğunu dile getirdi. Piyasanın gündeminde olan otomobil ÖTV'sindeki ara matrah düzenlemesinin fiyatlar üzerinde nasıl bir etki yapacağının merak edildiğini söyleyen Canıtatlı, "Yeni matrah dilimleri 65 ve 70 olacağı dillendiriliyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın otomotiv sektöründeki fiyat dalgalanmasına dair ciddi incelemelerinin sonucu merak ediliyor. Her gün bayilerde denetim yapılacağına dair beklenti hakim. Öte yandan döviz kurunun son bir ayda yüzde 10'a yakın artması neticesinde markaların, kasım ayında otomobil fiyatlarına yüzde 3 ila yüzde 5 arasında zam yapmaya hazırlanıyor olması piyasayı germiş durumda. Alıcı adayları arzu ettikleri aracı yine arzu ettiği fiyattan alamaz duruma geldi" dedi.

Öte yandan sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışın son aylarda düşüşe geçen ikinci el pazarını yeniden canlandırması bekleniyor. Bazı bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları ile büyük galerilerinyeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladıkları gözlenmekte. Bu tablo karşısında talep artışına bağlı olarak ikinci elde aralık ayına kadar yüzde 8 fiyat artışı bekleniyor. Ayrıca aralık ayı itibarıyla ikinci el pazarında da arz sorununun başlayabileceği iddia ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.