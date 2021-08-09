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TIMETURK / OTOMOTİV / Renault ve Volvo'nun sahibi Çinli şirket hibrit modele geçiyor

Renault ve Volvo'nun sahibi Çinli şirket hibrit modele geçiyor

Renault ve Volvo'nun da sahibi olan Çinli şirket Geely, Çin'de hibrit otomobil satışı için ortaklık anlaşmasına vardı. Ortaklıkla Renault markalı hibrit otomobiller üretilecek.

5 Saat Önce
2021-08-09 11:30:10
Renault ve Volvo'nun sahibi Çinli şirket hibrit modele geçiyor

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Renault, Çinli Geely ile hibrit işbirliğine gidiyor

Renault, Çin'de hibrit otomobil satmak için Geely ile ortaklık kuruyor.

İsveçli Volvo Cars'ın Çinli sahibi Geely ve Renault'dan yapılan açıklamada, iki şirket Çin'in hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarına girmek ve Asya'da hibrit araçlar satmak için kaynakları ve teknolojiyi paylaşacak.

Fransız grup ve Geely, Renault markalı hibritler üretecek. İki şirket, Güney Kore'de de ortak olacak. Renault ve Geely, 2016 yılında Geely tarafından kurulan hibrit odaklı bir marka olan Lynk & Co'nun platformlarına dayalı arabalar yapmayı planlıyor.

Çin'de hükümetin sübvansiyonları kesmesinin ardından bir yıl süren düşüşün ardından 2020'nin ortalarından bu yana elektrikli araç satışlarının hızlandığı görülüyor.

Üç yıldan fazla bir süredir toplam otomobil satışlarının yüzde 5'inde seyrettikten sonra, Çin'de bu kategorideki araçlar, 2021'in ilk yarısında satışların yaklaşık yüzde 10'una yükseldi. Pekin yönetimi, bu araçların toplam 2025'e kadar satışları yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmasını istiyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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