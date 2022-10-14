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TIMETURK / OTOMOTİV / Renault Nissan'daki hisselerini düşürmek istiyor

Renault Nissan'daki hisselerini düşürmek istiyor

Renault, Nissan Motor şirketinde yüzde 43 hisseye sahip bulunuyor. Fransız şirketin, Japon üreticideki mevcut hisse oranının düşürülmesi için müzakere ettiği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-10-14 21:23:23
Renault Nissan'daki hisselerini düşürmek istiyor

Japonya'da, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturan Renault-Nissan ilişkisi gündeme geldi.

Fransız Renault, Japon üretici Nissan'da yüzde 43, Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip.

Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Renault'nun, Nissan'daki hissesinin yüzde 15'e düşürülmesi görüşüldü.

Nissan'ın, mevcut hisse oranlarının eşit olmaması sebebiyle Fransız firma ile hisse oranlarını müzakere etme kararı aldığı kaydedildi.

Renault'nun ise bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç şirketinde, Nissan'ın yer alması için hisse düşürülmesi lehine hareket ettiği bildirildi.

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