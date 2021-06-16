Porsche, GT3'ü yeniledi: İşte GT3 Touring ve özellikleri

3 kapılı modeli ile bambaşka bir tasarım hattına sahip olan Porsche GT3, yeni modeli ile otomobilseverlerin karşısına geliyor. 2022 model Porsche GT3 Touring özellikleri nedir? 2022 Porsche GT3 Touring başlangıç fiyatı nedir? İşte detaylar...

Alman otomobil üretici devi olan Porsche, alışılagelmiş modeli GT3'ün yeni modelini tanıttı. "GT3 Touring" olarak isimlendirilen ve 2022 model olarak görücüye çıkan otomobil kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. İçinde devasa bir gücü barındıran Porshce GT3, dış tasarımı ile de geleneksel çizgileri bugünün trendleri ile harmanlıyor. 2022 model Porsche GT3 Touring tasarımına alıcı bir göz ile baktığımzıda, sade bir tasarım ile karşımıza çıktığını, otomatik olarak açılan spoileri ve aracın arka tamponunun ortasına yerleştirilmiş çift egzoz çıkışı, bu araca gayet sert bir hava kattını görebiliyoruz. Kalıplaşmış 'damla' model ön aydınlatması ile karşımıza çıkan modelin arka aydınlatmasında ise enden ene uzanan bir led şerit ile geliyor.

İşte Porshe GT3 Touring

3 kapılı model ile birlikte asi spor havasını beraberinde getiren Porsche'nin iç kısmıda dışa kadar sportif. Özel tasarım bir koltuk kullanılan araçta Porsche, kendi logosunu olabildiğince araç içinde kullanmış. . Ön konsol kısmına baktığımızda ise deri kaplamanın hakim olduğu bir yapı görüyoruz. Ayrıca orta kısımda, boyut olarak yeterli olan bir multimedya ekranı yer alıyor. Bu ekranın hemen altında ise araçtaki özelliklerin yönetilmesini sağlayan butonlar bulunuyor. Artık pek tercih edilmeyen vites topuzuna sahip olan GT3 Touring, nispeten sade bir iç tasarımla gelecek.

502 beygir üreten araç, 469 Nm tork değerine sahip 4.0 litrelik motor hacimli bir canavar ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 0-100km/sa 3.2 saniyede çıkması beklenile araç, 317 km/sa maksimum hız limitine sahip olacak. 2021 yılının sonlarında çıkması beklenilen aracın başlangıç fiyatı 161 bin dolar olarak açıklandı. Ülkemize geldiğinde ise (1 milyon 370 bin TL+vergiler) fiyat etiketine sahip olması bekleniliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.