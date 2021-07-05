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Porsche, 43bin Taycan EV'i geri çağırıyor: Fiziksel güncelleme gerekiyor
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Porsche, 43bin Taycan EV'i geri çağırıyor: Fiziksel güncelleme gerekiyor

Alman otomobil devi Porsche, Taycan EV model araçlarındaki güç kaybı şikayetlerinin fazlalaşması sonucu 43 bin aracını geri çağırdı. Porsche neden Taycan EV araçlarını geri çağırdı? Porsche Taycan güncellemesi nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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05.07.2021 17:35:46
Porsche, 43bin Taycan EV'i geri çağırıyor: Fiziksel güncelleme gerekiyor

Dünyanın gözde otomobil markalarından Porsche, yeni bir sorun ile karşı karşıya. Taycan EV ve Taycan Cross Turismo EV model araçların güç kaybı sorunları ile boğuşan Porsche, açıkladığı sorunları yaşayan araçları fiziksel güncelleme yapmak için geri çağırdı. Peki Porsche Taycan EV kullanan kişiler ne gibi sorunlar ile karşılaşıyor. Araç normal seyir halinde belli bir hızla giderken, güç devri düşüyor ve aynı akımla sabit hızla ilerleyemiyor. Bir başka karşılaşılan sorun ise aracın yeniden başlatma yapmaması ve uyarı vermesi olarak açıklandı.

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Konu ile ilgili resmi bir açıklama Porsche yetkilileri, sorunun çözümünün onlıne olamayacağını fiziksel bir güncelleme ile düzeltebileceklerini söylüyorlar. Yeni üretim Taycan serilerinde son güncellemenin yapıldığı ve testler neticesinde herhangi bir soruna rastlanılmadığı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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