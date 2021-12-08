Otoparka çekilen araba sorgulaması nasıl yapılır 2021?

Arabalar günlük ulaşımımızda ve işlerimizde hayatımızı kolaylaştıran vasıtalardır. Bu vasıtaların en büyük sorunu da park sorunudur. Aracınızı herhangi bir yere park edip bulamadıysanız yüksek ihtimalle aracınızı park edilmesi yasak olan bir yere park etmişsinizdir. Bu nedenle de aracınızı trafik tarafından otoparka çekilmiştir. Peki, otoparka çekilen araç nasıl bulunur? Çekilen araba sorgulaması nasıl yapılır?

Türkiye ‘de araç sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle araç park sorunu gittikçe büyümektedir. Araç sahipleri bazen yanlışlıkla araçlarını park edilmesi yasak olan yerlere park edebilmektedir. Bu sebeple de araçları trafik tarafından otoparka çekilmektedir. Eğer siz de aracınızın otoparka çekildiğini düşünüyorsanız haberimizin devamını inceleyerek aracınızı bulabilirsiniz. İşte merak edilen haberin detayı…

Çekilen araba sorgulaması nasıl yapılır 2021?

Trafik kurallarına uymadığınızda aracınızı çekilmiş görebilirsiniz. Yasaklı bir yere park ettiğinizde aracınız otoparka çekilir ve belli bir miktar ceza yansıtılır. Çekilen aracınızın nerede olduğunu birçok yöntemle öğrenmek günümüz teknolojisi sayesinde mümkün.

E-devlet ile çekilen araç sorgulaması nasıl yapılır?

E-devlet uygulamasındaki kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra çekilen araç için sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "E-Hizmetler" bölümünden "Trafik ve Ulaşım" sekmesi açılır. Sonrasında sayfada aşağıya giderek "Aracımın çekildiği otopark bilgisi sorgulama" bölümüne gelinir. Sonra aracınızın plakasını yazarak çekilen aracınızın hangi otoparkta olduğunu ve ne kadar ceza aldığını görebilirsiniz. Eğer sayfanın linkine direkt olarak ulaşmak istiyorsanız https://www.turkiye.gov.tr/egm-otopark-cekilmis-araclar tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Çekilen araç SMS ile nasıl sorgulanır?

Otoparka çekilen araç sorgulaması için "PARK (BOŞLUK) ARAÇ PLAKASI" yazıp 1550'ye SMS gönderdikten sonra aracınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Dikkat bu işlem için her operatörden 2 TL ücretlendirme alınmaktadır.

Otoparka çekilen araçlar nasıl çıkarılır?

Otoparka çekilen aracınızın nerede olduğunu öğrendikten şahsen gidip teslim alabilirsiniz. Aracınızı kullanamayacak durumda bile olsanız ya da aracınızı başka bir şoför kullanacaksa bile araç sahibi olarak sizin orada bulunmanız gerekmektedir. Çekilen aracınızın otoparkına gittiğinizde çekici ücreti ve otopark ücretini ödedikten sonra araç çekim belgesi alarak aracınızı götürebilirsiniz.

Şirket araçları için bu işlem biraz zahmetlidir. Şirketinizin imza sirküsü olması gerekmektedir. Kimliğinizle ve imza sirküsü ile birlikte otoparka gittiğinizde aracınızı otoparktan alabilirsiniz.

6 aydan içerisinde otoparktan alınmayan araçlar için araç sahibine tebligat gönderilir fakat yine de araç halen daha alınmamışsa devlet hazinesine aktarılır. Devlet hazinesine aktarıldıktan sonraki 5 yıl içerisinde araç sahibi müracaat ederse emanet sahibine yapılan ödeme aracın sahibine aktarılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.