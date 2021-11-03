“Otomotivde yedek parça bulunamıyor”

FARPLAS Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, otomotiv sanayisinde araçlardaki değişim süratine yetişemediklerini ve sektör genelinde yedek parça bulunmasında kriz yaşandığını söyledi.

Bloomberg HT'ye konuşan FARPLAS Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar sebebiyle otomotiv sanayisinde yedek parça bulunamamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burhanoğlu, küresel tedarik zincirindeki krize ek olarak, aynı anda ham madde tedarikinin de yönetilemediğini söyledi. Küresel bazda yaşanan söz konusu sorunların üzerine bir de enerji krizinin patlak verdiğini belirten Burhanoğlu, enerjideki sorunun “çok da geçici” olmadığının altını çizdi.

Burhanoğlu, otomotiv sanayisindeki tedarik sıkıntılarına dair yaptığı açıklamada, “Bugün otomotiv sanayisinde yedek parça bulunamıyor. Araçlardaki bu değişim süratine yetişemedik, parça krizimiz var. Orada da ciddi bir başarısızlık ve çöküş var.” dedi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.