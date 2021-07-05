Otomotivde Türk ekonomisine büyük katkı

Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai'nin Türkiye'deki yeni yatırımını değerlendiren gazeteci Hakan Çelik, Hyundai dışında Renault'un yatırımı hakkında da ayrıntı paylaştı

Türk ekonomisine büyük katkı

Güney Koreli Hyundai, Türkiye'deki fabrikasında i10 ve i20'den sonra BAYON modelini üretmeye başladı. Fabrika, yeni modelin itici gücüyle milyarlarca dolarlık ihracat getirisi sağlamaya devam edecek.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Vergilendirme sistemi nedeniyle kurların artışıyla paralel olarak yüzde 50 diliminde kalan C-SUV artık malesef yok. 400 bin TL ve üstü fiyatlarla karşı karşıyayız. SUV almak ve yüksek ücret vermek istemeyenlere B-SUV'de alternatif olarak BAYON modelimizi üretip satmaya başladık” dedi.

50 MİLYON EURO'LUK EK YATIRIM

Türkiye'de kurulu Hyundai Assan, otomobil fabrikası için yepyeni bir dönemin başlangıcını temsil eden BAYON'u satışa sundu. Türkiye'de ve Avrupa'da B-SUV segmentinde her geçen gün artan talebi karşılamak amacıyla hazırlanan BAYON; tasarımı, kompakt boyutları, geniş ve ergonomik kabini, büyük bagaj hacmi, ekonomik motor seçenekleri ve 201 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekecek. 50 milyon Euro'dan fazla ek yatırımla devreye alınan BAYON sayesinde, geçtiğimiz yıl başında üretimine başlanan Yeni i10 ve ağustos ayı itibariyle bantlardan inen Yeni i20 ile toplam 170 milyon Euro'nun üstündeki yatırım da tamamlanmış oldu.

40 ÜLKEYE İHRACAT

Hyundai'nin SUV ailesini tamamlayan kompakt boyutlardaki BAYON, yıllık 230 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası'nda i10 ve i20'de olduğu gibi 40'tan fazla ülkeye sadece Türkiye'den ihraç edilecek. Yeni otomobilin Çanakkale'deki lansmanında konuşan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, “Katma değeri yüksek olan yeni otomobilimiz, Hyundai Assan'ın kardeş ülkemiz Türkiye'deki geleceği için kilit bir rol oynayacak. Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

İLK İZLENİMLERİM

Dış tasarımıyla oldukça sıra dışı bir otomobil. C sütunu çok belirgin ve şık. Genel tasarımı aracın SUV kimliğini pekiştiriyor. Öndeki aracın uzaklaşmakta olduğunu bildiren uyarı, özellikle sıkışık trafikte dalgın sürücülerin işine yarayacak. Ayrıca arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmaması için sürücü aracı terk etmeden önce bilgilendiriliyor. İç mekanda 10.25 inç dijital gösterge ve yine 10.25 inç bilgi eğlence ekranı var. Ayrıca otomobilde yine donanım seviyesine bağlı olarak 8 inçlik bir ekran daha bulunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Hyundai BAYON'da yakıt verimliliği ve düşük karbondioksit emisyonları ile dikkat çeken MPi ve T-GDi turbo beslemeli motorlar öne çıkıyor. Ayrıca daha fazla yakıt ekonomisi için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) de sunuluyor. 48V hafif hibrit teknolojisi, 7DCT otomatik şanzıman ve 120 beygir gücüyle geliyor.

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Ayrıca 6 ileri manuel veya 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 beygir atmosferik bir motor da var.

ELECTRO POP DÖNEMİ

Renault eWays ElectroPop adlı küresel etkinlikte konuşan Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, markanın yeni dönem stratejilerini paylaştı. Buna göre;

Renault Grubu, 2025'te yüzde 65'in üzerinde elektrikli ve elektrik destekli araç, 2030'da yüzde 90'a varan elektrikli araç ile Avrupa'nın en çevreci ürün karmasını sunmayı hedefliyor.

10 yeni elektrikli araçla daha dengeli ve kârlı bir ürün portföyü geliştiren Renault Grubu, ZOE'ye kıyasla yüzde 33 daha düşük maliyetli Renault 5 ve ‘4ever' gibi 2 önemli ikonik modele hayat veriyor. 2022'de yeni Megane ile de tamamen elektrikli bir C segmenti modeli ürün gamına ekliyor.

Grup, maliyetlerde yüzde 30 ve boşa harcanan enerjide yüzde 45 azalma ile 20 km ek elektrikli araç sürüş menzili sağlayan kompakt bir elektrikli güç-aktarma sistemi de geliştiriyor.

DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

E-Garaj, elektrikli otomobiller için satış, satış sonrası hizmetleri ve şarj istasyonları kurulumu konusunda 2019 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Elektrikli otomobillere olan ilgileri ve sektörün ihtiyaçları nedeniyle bir araya gelen avukat Ahmet Faruk Usta, uzay mühendisi Kutay Yamacı ve işletme mezunu Emir Tunçyürek tarafından bir start-up olarak kurulan E-Garaj, otomotiv dünyasında önemli bir konuma ulaştı. E-Garaj kurucu ortağı Ahmet Faruk Usta, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarının son 1 yılda yüzde 600 büyüdüğünü ve 2021 yılının ilk 6 ayında 1200 elektrikli otomobilin satıldığını söyledi. E-Garaj'ın bu satışlardaki payı yüzde 10 dolayında.

Posta

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.