DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni görevden alındı
İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler
Kazakistan, kripto para üretiminde dünyada ikinci
2021 AÖF sınavları yüz yüze mi olacak? AÖF 1. dönem vize sınavı online (uzaktan) mı yapılacak?
Polonya-AB gerilimi tırmanıyor: 'Reddediyoruz!'
2021 AÖF güz sınav tarihleri | AÖF 1. dönem vize sınavı ne zaman?
Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç bulundu
AFAD personel alımı 2021 başvurusu | AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Bazı insanlar COVID-19’a karşı genetik yönden dirençli olabilir
NASA uyardı: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek
Bütçeden ödenek yapılacak 67 saha belli oldu
Galip Aykaç kimdir? BİM kimin? BİM marketlerin sahibi kim?
Otomotivde 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı
Rusya’dan İran’a askeri alanda iş birliği teklifi
İsrail polisinden Mevlit Kandili kutlamalarına müdahale

TIMETURK / OTOMOTİV / Otomotivde 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Otomotivde 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 8 milyar 774 milyon 829 bin dolarlık 'otomotiv yan sanayi' ürünü ihraç edildi. İhracatın yaklaşık 4'te 1'i otomotivde en büyük pazar olan Almanya'ya gerçekleştirildi.

1 Saat Önce
2021-10-19 15:58:41
Otomotivde 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2021'in 9 ayında otomotiv yan sanayisinde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 6 milyar 510 milyon 535 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın 9 ayında yaklaşık yüzde 35 artarak 8 milyar 774 milyon 829 bin dolara yükseldi. Yılın 9 ayında 21 milyar 248 milyon 339 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 41,3'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İlk sırada Almanya

2021_10_AA-25875548

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Almanya'ya 9 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,63 arttı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde Almanya'ya 1 milyar 433 milyon 700 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı dönemde 2 milyar 73 milyon 570 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 9 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye yapıldı.

Listenin 2'nci sırasındaki İtalya'ya artış yüzde 58,53 olarak kayıtlara geçti. 2020'nin 9 ayında 377 milyon 388 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı İtalya'ya bu sene aynı dönemde 598 milyon 283 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 48,44 artış göstererek 358 milyon 296 bin dolardan 531 milyon 847 bin dolara yükseldi. Bu dönemde Fransa'ya 473 milyon 259 bin dolar, Rusya 458 milyon 230 bin dolar, Birleşik Krallık'a 454 milyon 811 bin dolar, İspanya 384 milyon 104 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yılın 9 ayında 100 milyon doların üzerinde dış satım yapılan ülke sayısı 15 oldu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş