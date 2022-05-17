Otomotivcilerin yeni çekim merkezi: AUTOGROSS İstanbul

Türkiye’nin en modern oto avm’si AUTOGROSS İSTANBUL, Altınbaş Holding & Bakırcı Yapı imzasıyla İstanbul’un ticaret merkezi İSTOÇ’un karşısındaki arsa üzerinde inşa edilecek.

Otomotiv sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek AUTOGROSS İSTANBUL, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş ile Sağlam Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sağlam'ın katıldığı toplantıda tanıtıldı.

E-6 otoyolunun Mahmutbey gişelerine 1 km konumda yükselen ve TEM otoyoluna 140 metre cephesi olan proje, otomotivcilerin arzu ettiği güçlü teknolojik alt yapı ve geniş alan ihtiyacına cevap verecek şekilde inşa edilecek.

İşte AUTOGROSS'un belli başlı özellikleri:

· 11 kat ve terastan oluşan Autogross İstanbul, toplam 90 bin metrekarelik kapalı alandan oluşacak.

· 4.5 metrelik kat yüksekliği, 7-9 metrelik dükkân cephesi olan projede 179 adet bağımsız bölüm yer alacak.

· Tercihe göre 100 metrekare ile bin 550 metrekare arasında değişen dükkan seçeneklerinin yanı sıra 20 ila bin 500 metre kare arasında teşhir alanları planlanıyor.

· Sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında barındıracak olan AUTOGROSS'ta galerilerin yanı sıra banka şubeleri, noter, oto ekspertiz hizmetleri, servis ve bakım alanları, oto aksesuar satış yerleri, cafe ve restoranlar, market ve modern araç yıkama tesisi yer alacak.

· Katlar arası tek yönlü rampa geçişlerinin olacağı projede, 5 kata doğrudan giriş olacak.

· Otomotivde mutlu alışverişin en modern adresi olmaya aday görünen projede ziyaretçiler için asansör, elektrikli araçlar için e-şarj istasyonu, misafir otoparkı da yer alacak.

· Açıkhava mimari konseptinin uygulanacağı projenin 2023 sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

· Projede yer alacak dükkânların satış fiyatı 12 milyon liradan başlıyor. Ödeme şekli Türk Lirası bazında yapılan satışlarda yüzde 25 peşinat talep edilirken kalan tutar 18 eşit taksitle ödeniyor.

Patron gözüyle Autogross İstanbul

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş: ''Üniversitemizin de konumlandığı bölgedeki ticari işletmelere yakın konumda hayat bulacak projemiz sektör için yeni nefes ve sağlam ticari ilişkilerin adresi olacaktır.''

Sağlam Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sağlam: ''Bu proje Bakırcı Yapı'nın gayrimenkul sektöründeki deneyimi ile Altınbaş'ın ticari hayattaki tecrübesinin harmanlanması ile meydana geldi. İnanıyoruz ki; böylesine değerli bir lokasyonda bu ölçekte bir projede yer almak herkes için büyük bir ayrıcalık olacak ve projemiz her geçen gün değerine değer katarak yatırım yapan herkesi çok mutlu edecektir.'' .