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TIMETURK / OTOMOTİV / Otomotiv ihracatında en büyük pazar Almanya

Otomotiv ihracatında en büyük pazar Almanya

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti. Türkiye'den Almanya'ya nisan ayında 395 milyon 856 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. Almanya'yı, 258 milyon 478 bin dolarla İngiltere ve 253 milyon 161 bin dolarla Fransa izledi.

4 Saat Önce
2022-05-14 11:11:42
Otomotiv ihracatında en büyük pazar Almanya

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 690 milyon 247 bin dolarla İstanbul oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, nisanda yaklaşık 2,7 milyar dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul otomotiv endüstrisi, geçen ay 690 milyon 247 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kocaeli 634 milyon 734 bin dolarla ikinci ve Bursa 494 milyon 723 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 431 milyon 332 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 112 milyon 379 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Nisan 2021'in aynı dönemine göre İstanbul'un otomotiv ihracatı yüzde 20,1, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 57,8, Sakarya'nın yüzde 5,5 ve Ankara'nın yüzde 7 artarken, Bursa'nın ihracatı yüzde 25,8 azaldı.

- Almanya ilk sırada

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti. Türkiye'den Almanya'ya nisan ayında 395 milyon 856 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 258 milyon 478 bin dolarla Birleşik Krallık ve 253 milyon 161 bin dolarla Fransa izledi. İtalya, 211 milyon 851 bin dolarla dördüncü ve İspanya 205 milyon 42 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 187 milyon 991 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 27 milyon 253 bin dolar ve Ukrayna'ya 5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

- ABD'ye ihracat yüzde 92,5 arttı

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre Rusya'ya otomotiv ihracatında yüzde 49,4 ve Ukrayna'ya yüzde 75,2 azalış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 5,3 ve Fransa'ya yüzde 18,1 azalırken, Birleşik Krallık'a yüzde 17,5, İtalya'ya yüzde 5,6, İspanya'ya yüzde 37,1 ve ABD'ye yüzde 92,5 arttı.

Bu yılın nisan ayı ile 2021'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Ekran Resmi 2022-05-14 11.12.13 .

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