Otomobilde 6+6 şartı nedir? Arabalar ucuzlayacak mı? Otomobilde 6+6 şartı detayları

Araç sahiplerini ve alıcılarını ilgilendirecek olan 6+6 şartı nedir? Araçta 6+6 şartı ne oluyor? Araba satma şartları nasıl? Araba fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Araç alımında şartlar neler? İşte otomobilde 6+6 şartı hakkında önemli bilgiler…

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışına 6+6 şartı getirileceğini söyledi. Peki otomobilde 6+6 şartı nedir? Sıfır araç satma şartları nelerdir? Araba fiyatları düşecek mi?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirileceğini söyledi. Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" ifadelerine yer verdi.

Sıfır araç satışına sınırlama mı olacak?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.

Otomotiv sektöründe fiyat artışlarının önüne geçilmesi için yapılan yeni bir düzenlemenin hazır olduğunu duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır araçlara satış sınırlaması getirileceğini duyurdu.

Araç fiyatları düşecek mi?

Şirketlerin aldıkları sıfır kilometre araçları ilk alımın üzerinden 6 ay geçmeden satamaması gibi yaptırımlar getirileceğinin hatırlatılması üzerine de bu konuda hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Bakan Muş şunları söyledi:

“Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız.”

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