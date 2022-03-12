Otomatik vitesli araçta yapmamanız gerekenler nelerdir?

Otomatik vitesli araçların kullanımı bilinen araçlara göre daha kolaydır. Çünkü vites geçişlerinde sürücünün müdahalesine gerek kalmadan keyifli bir şekilde araç kullanılabilir. Otomatik vitesli araçlar alışık olduğumuz araçlardan farklı olduğundan dolayı bu araçları kullanırken dikkat etmemiz gerekenler vardır. Peki, otomatik vitesli araç kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Otomatik araçlar bilinen araçlara göre kullanımı daha basittir ve yeni sürücüler görünüşte pek de kolay olmayan bir vites kolu ve debriyajla uğraşmak zorunda kalmazlar. Bu nedenle birçok kişi tarafından tercih edilirler. Özellikle trafikte, dur ve kalk esnasında veya yokuşta vitesi otomatik olarak ayarladığı için birçok kişi otomatik vitesli araç kullanmak ister. Ancak, otomatik bir araç kullanmak, basit görünse de, şanzımanı bozmanıza yol açacak bazı hatalar vardır. Otomatik vitesli araç kullanmak isteyen kişiler, arama motorlarında otomatik vitesli araç kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Otomatik arabalarda dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

1-Şanzımana su girmesine izin vermeyin. Şanzımanın içine çok az miktarda su girse bile şanzımanın değiştirilmesini gerektirecek derecede büyük hasara yol açabilir.

2- Depodaki benzin seviyesini düşür tutmaktan kaçının. Yakıt aracın farklı parçalarının yağlanmasını ve motorunda düzgün çalışmasını sağlar. Yakıt sürekli olarak sıvı düzeyi düşük kalırsa bu parçalar normalden daha hızlı aşınır.

3- Arabanızı asla patinaj yaptırmayın. Bu hareket araca kayışından debriyajına kadar, ciddi zararlar verir. Vites değiştirdiğinizde belirli parçaları hareket ettirmek için sürtünme kullanılır ve eğer boştayken diye bir arttırıp ardından vitese hemen sürüş konumuna alırsanız kayışlar ve debriyaj zamanından önce aşınmaya uğrar, bu şekilde kullanmaya devam ederseniz bu parçalar artık sürtünme kabiliyetini kaybedecektir.

4-Vites boşta gitmeyin. Vites boş konumdayken aracınızın motoru en düşük devirde ve yağ pompası en yavaş şekilde çalışır. Bu nedenle motor yapması gerektiği şekilde soğutulmaz ve sürtünme ve ısıya bağlı olarak arıza çıkarabilir.

5- Trafik ışıklarında vitesi boşa almayın. Bazı insanlar kırmızı ışıkta durduklarında ayaklarını fren pedalına tutmak istemez diğerleri ise uzmanlardan duyduklarına göre arabayı kırmızı ışıkta sürüş konumunda tuttuğunda bunun şanzımanı aşındırdığı düşünürler. Ancak her halükarda aracınızı sürüş modunda tutmak ışıklarda beklerken boş konumuna almaktan daha iyidir.

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