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TIMETURK / OTOMOTİV / Otoda pazar daralırken fiyatlar yükseliyor

Otoda pazar daralırken fiyatlar yükseliyor

Türkiye geneline eylül ayından bugüne kadar otomobil satışlarında yaşanan gerilemeye rağmen fiyat artışı hız kesmiyor.

4 Saat Önce
2021-11-02 18:53:27
Otoda pazar daralırken fiyatlar yükseliyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40.512 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 11,7 azalarak 16.234 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 azaldı. Buna rağmen fiyatlarda minimum yüzde 2 maksimum yüzde 5'lik artış gözlendi.

Otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19,6 azalış gösterse de hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2 arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 614.891 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak 475.312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,2 artarak 139.579 adede ulaştı.

Uzmanlar pazardaki daralmaya rağmen. Fiyatlarda görülen artışın temel nedeninin döviz kuru farkı ve çip krizine bağlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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