Online ikinci el oto satışlarında son durum

Türkiye genelinde son iki yılda ikinci el oto pazarlarına rağbet zayıflarken online binek ve hafif ticari araç pazarına olan ilgi artıyor.

TİMETURK

Firmaların bu alanda yaptığı yatırımlar tüketicilerin güvenli ve seri alışveriş yapmalarını sağlıyor. 2020'de baş gösteren pandemi döneminde internet üzerinden otomobil satın almaya dönük arayışlar artınca firmalar yeni yazılımlarıyla hizmet ağını genişletmeye yöneldi. Zaman zaman satışlarda yaşanan daralmaya rağmen internet üzerinden güvenilir firma bulup alım yapanların geçmiş yıllara göre arttığı gözlenmekte. Son verilere göre eylül ayında 113 bin 964 adet, Ağustos ayında ise 140 bin 608 satış gerçekleşti. Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu. Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, Ocak-Eylül 2020'ye göre de yüzde 25 azalış görülse de online pazarda bir hareketlilik var.

İkinci elin online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markadan yaklaşık 40 bin aracın fiyat skalası kıyaslandığında Ağustos 2021 ile Eylül 2021 arasındaki fiyat farkı yüzde 2 seviyesinde seyretti. 9 aylık bazda fiyat farkının yüzde 10'u bulduğu gözlense de oto showroomlarında farkın yüzde 20'lere kadar çıktığını söyleyebiliriz. Döviz kurundaki makasın açılması, çip krizinden kaynaklı üretim darlığı gibi sıkıntıların devam etmesinden dolayı piyasada ikinci el otomobil be ticari araç fiyatlarının kasım ortasından itibaren yükselmesi beklentisi hakim. 2022 vergi oranının önümüzdeki günlerde belirlenecek olması da hareketliliğe ivme katacak bir diğer faktör.

Eylülde online olarak ilana çıkan 200 binden fazla aracın yüzde 42'si satıldı. Bu yılın 9 ayında ikinci el online pazarında 2 milyon 731 bin 443 adet tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı. Akaryakıt türü açısından bakıldığında dizelin yüzde 61.5 ile ilk sırada olduğu görüldü. Dizel otomobilleri, 40 bin 436 satış ve yüzde 35,48 payla benzinli, 1.265 satış ve yüzde 1,11 payla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 1.795 satışla yüzde 1,58 ve elektrikli otomobillerin payı da 304 satışla yüzde 0,27 olarak belirlendi. Eylül ayında 36 bin 549 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 20 bin 912 adetle B segmentinde gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.