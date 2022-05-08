Nisan ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan ayına ait veriler paylaşıldı. İşte geçtiğimiz ay en çok satılan 10 otomobil markası...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı.

ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45 bin 564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi ve satışlar, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 azaldı.

Nisan 2022'nin verilerinin de eklenmesiyle, yıl başından bu yana satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 212 bin 085 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl ilk 4 aylık dönemde 260 bin 148 araç satılmıştı.

En çok satan 10 marka

ODD, Nisan 2022 ve yılın ilk 4 aylık dönemine ilişkin en çok satan markaları da paylaştı.

Nisan 2022:

Renault: 8 bin 953 satış

Fiat: 8.bin 703 satış

Ford: 6 bin 123 satış

Volkswagen: 5 bin 962 satış

Toyota: 4 bin 977 satış

Hyundai: 4 bin 354 satış

Citroen: 2 bin 831 satış

Dacia: 2 bin 179 satış

Kia: 2 bin 032 satış

Honda: 1.875 satış

İlk 4 ay:

Fiat: 31 bin 130 satış

Renault: 29 bin 571 satış

Ford: 20 bin 308 satış

Volkswagen: 16 bin 543 satış

Hyundai: 15 bin 970 satış

Toyota: 15 bin 053 satış

Dacia: 11 bin 209 satış

Peugeot: 9 bin 198 satış

Citroen: 9 bin 150 satış

Opel: 8 bin 730 satış .