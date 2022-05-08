Nisan ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan ayına ait veriler paylaşıldı. İşte geçtiğimiz ay en çok satılan 10 otomobil markası...
2022-05-08 16:40:59
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı.
ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45 bin 564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi ve satışlar, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 azaldı.
Nisan 2022'nin verilerinin de eklenmesiyle, yıl başından bu yana satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 212 bin 085 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl ilk 4 aylık dönemde 260 bin 148 araç satılmıştı.
En çok satan 10 marka
ODD, Nisan 2022 ve yılın ilk 4 aylık dönemine ilişkin en çok satan markaları da paylaştı.
Nisan 2022:
Renault: 8 bin 953 satış
Fiat: 8.bin 703 satış
Ford: 6 bin 123 satış
Volkswagen: 5 bin 962 satış
Toyota: 4 bin 977 satış
Hyundai: 4 bin 354 satış
Citroen: 2 bin 831 satış
Dacia: 2 bin 179 satış
Kia: 2 bin 032 satış
Honda: 1.875 satış
İlk 4 ay:
Fiat: 31 bin 130 satış
Renault: 29 bin 571 satış
Ford: 20 bin 308 satış
Volkswagen: 16 bin 543 satış
Hyundai: 15 bin 970 satış
Toyota: 15 bin 053 satış
Dacia: 11 bin 209 satış
Peugeot: 9 bin 198 satış
Citroen: 9 bin 150 satış
Opel: 8 bin 730 satış .
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