MTV nasıl ödenir? Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi için bu gün son gün olduğundan dolayı pek çok kişi MTV’yi nasıl ödeyeceğini araştırıyor. Peki, MTV nereden ve nasıl ödenir? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödendiği için, milyonlarca araç sahibinin gündeminde MTV(Motorlu Taşıtlar Vergisi) yer alıyor. 2022 Ocak ayı taksitini ödememiş araç sahipleri MTV ödemesi son günü ne zaman ve MTV ödemesi ne kadar, nasıl ödenir? Soruları cevaplarını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayı…

MTV nereden nasıl ödenir?

Motorlu taşıta sahip olanlar her yıl senede 2 defa sahip oldukları araç için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden ertelenen ilk taksit ile KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek. MTV ödemesi yapmak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden ödeyebilir. Ayrıca https://ivd.gib.gov.tr sitesinde yer alan Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak da ödeme yapmak mümkündür.

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

MTV 2022 oranı ne kadar oldu?

MTV 2022 oranına dair, Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. .