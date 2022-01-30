Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için yarın son gün. MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.

MTV'de ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödemeleri için de son gün 31 Ocak.

Yapılandırılan çeşitli kamu alacakları için taksit ödemelerinin de yarın yapılması gerekiyor.

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi "https:ivd.gib.gov.tr" ve Dijital Ödeme Noktası'nda "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgileriyle ödenebiliyor.

MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.

MTV tarifesi

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.



Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre bin 313 lira ile bin 576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde bin 570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı bin 500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda bin 408 lirayı buluyor.

Yapılandırmada taksit ödemeleri ve KDV beyanname verme süreleri



Ayrıca, 26 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı. .