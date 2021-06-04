MG markasının ZS EV modeli Türkiye pazarında satışa çıktı. Elektrikli otomobil almayı düşünenlere fiyatı ve özellikleri ile göz kırpan MG ZS EV'nin hangi ülkenin malı olduğu araştırılmaya başlandı. MG ne malı? MG ZS EV özellikleri neler? Elektrikli otomobil pazarına giren MG ne malı? MG ZS EV hangi ülkenin? MG Çin malı mı? MG (Morris Garages) yaklaşık 100 yıl önce İngiltere'de spor arabaları üretmeye başladı. MG spor arabaları ile tanınan bir markadır. MG elektrikli araba nerede üretiliyor? Özellikleri ile de oldukça iddialı olan MG ZS EV Türkiye'de çok sevileceğe benziyor. Peki MG ZS EV özellikleri neler? ? MG ZS EV fiyatı ne kadar?

MG markasının ZS EV modeli Türkiye pazarında satışa çıktı. Elektrikli otomobil almayı düşünenlere fiyatı ve özellikleri ile göz kırpan MG ZS EV'nin hangi ülkenin malı olduğu araştırılmaya başlandı. MG ne malı? MG ZS EV özellikleri neler? Elektrikli otomobil pazarına giren MG ne malı? MG ZS EV hangi ülkenin? MG Çin malı mı? MG (Morris Garages) yaklaşık 100 yıl önce İngiltere'de spor arabaları üretmeye başladı. MG spor arabaları ile tanınan bir markadır. MG elektrikli araba nerede üretiliyor? Özellikleri ile de oldukça iddialı olan MG ZS EV Türkiye'de çok sevileceğe benziyor. Peki MG ZS EV özellikleri neler? ? MG ZS EV fiyatı ne kadar?

Türkiye bir yandan kendi otomobili için çalışamalrına devam ederken diğer yandan da değişik markalar elektrikli araçları ile Türkiye pazarına girmeye başladı. Son olarak MG markası ZS EV modeli ile ülkemizde satılmaay başlandı. Elektrikli otomobil almayı düşünenler MG'nin özellikleri ve fiyatı ile cezbediliyor. Peki MG ne malı? MG ZS EV hangi ülkenin? MG ZS EV özellikleri neler?

MG ne malı?

Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan MG markasının ne malı olduğu araştırılmaya başlandı. MG (Morris Garages), 1924'ten 2005'e kadar spor arabaları üreten Britanyalı otomotiv markası. İki kapılı üstü açık spor arabalarıyla tanınır.

Temmuz 2005`te Çinli Nanjing Otomobil Grubu MG ismini ve üretim tesislerini satın aldı.Aynı zamanda "MG" isim hakkını ve fabrikayı satın alan 2. Çin firması olan Nanjing de NAC MG ismi ile hem Çin'de hem de İngiltere'de üretim çalışmalarına başladı.2007'den itibaren diğer çinli SAÍC grubu ile birleşerek üretime devam ettiler.

MG ZS EV hangi ülkenin?

Yeni MG ZS EV, markanın Londra'da bulunan “SAIC Advanced Design” Stüdyosu ve Şanghay'daki SAIC Tasarım Merkezi'nin tutkusunu ve yaratıcılığını yansıtıyor. Segmentindeki SUV modellerden ortalama 60 litre daha büyük 448 litrelik bagaj ve iki seviyeli bagaj zemini sayesinde bebek arabası, valizler, outdoor Spor ekipmanları veya haftalık market alış-verişi için bolca yer bulunuyor. İki parça halinde katlanan arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 1.116 litreye (DPA) kadar ulaşıyor. 44,5 kWsa kapasiteli su soğutmalı lityum iyon batarya WLTP normuna göre tek bir şarjla 263 km'ye varan bir sürüş menzili sunuyor. WLTP'nin şehir döngüsü ile menzil 372 km'ye ulaşıyor. Ön aksın üzerine monte edilen sabit mıknatıslı senkron elektrik motoru 353 Nm anlık tork sağlıyor ve 143 PS'ye eşdeğer 105 kW güç üretiyor. Ön tekerleklere aktarılan güç ile MG ZS EV, 8,2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve 140 km/s azami hıza ulaşıyor.

MG ZS EV fiyatı nedir?

MG ZS EV fiyatı elektrik otomibil almayı düşünenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki MG ZS EV fiyatı ne kadar? SUV MG ZS EV detayları belli oldu. %100 elektrikli SUV MG ZS Comfort modelinin fiyatı 394 bin TL, Luxury modeli ise 409 bin TL olarak belirlendi.

MG geri alım garantisi veriyor

Ayrıca MG, kısa süreli yapacağı kampanya ile araçlarında geri alım garantisi de sunuyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan MG valueguard yöntemi ile geri alımda 370bin TL, takasta ise 390bin TL bedel uygulanacak.

MG ZS EV özellikleri nelerdir?

Batarya kapasitesi 44,5 kWS (42,5kWs kullanılabilir)

Hücre üreticisi CATL / Sıvı soğutma

Batarya konum Oturma grubu altında, ortalı

Menzil 263km (WLTP) / 335km (NEDC)

Tüketim 127Ws/km – 263Ws/km

On-board 7,4kW

Şarj süresi

22kW AC – 7 saat 45 dakika,

50kW CCS DC – 42 dakika ( %10-%80 arası)

MOTOR – GÜÇ

Güç 105kW (143bg)

Tork 353Nm

Elektrik motoru Önde – AC sabit senkronize

Maksimum hız 140km/s

0-100km/s hızlanma 8,2 saniye.

Modlar Eco-Normal-Sport

ÖLÇÜLER

5 kapılı, 5 kişilik

U / G / Y 4314mm – 1809mm – 1620mm

Aks aralığı 2579mm

Ağırlık 1502kg

Yükleme kapasitesi 464kg

Dönüş çapı 11,2m

FREN Önde hava kanallı disk, arkada disk

LASTİK 17″ alüminyum alaşım

JANT 215 / 50R17

RENK Mavi (2 farklı tonda), Beyaz, Siyah ve Kırmızı

EuroNcap 5 yıldız

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.