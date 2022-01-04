Mercedes tek şarjla 1000 km giden elektrikli aracını tanıttı
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz tek şarjla 1000 kilometre yol kat eden yeni elektrikli aracını tanıttı. Tesla'nın Model S 60'ının aynı mesafede 18,1 kWh tükettiği biliniyor.
2022-01-04 13:36:25
'Şimdiye kadar yapılmış en verimli Mercedes-Benz' olarak nitelendirilen VISION EQXX, 100 km'de 10 kilowat saatten (kWh) daha az enerji tüketimine sahip.
Tesla'nın Model S 60'ının aynı mesafede 18,1 kWh tükettiği biliniyor.
Elektrikli araç piyasasında Tesla'yı geride bırakmak isteyen Mercedes, 2021'de, sekiz pil tesisi inşa etti ve 2030 yılına kadar 40 milyar eurodan fazla yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
Şirket ayrıca 2025'ten itibaren tüm yeni araç platformlarının yalnızca elektrikli otomobil üreteceğini kaydetti.
Fiyatı ne olacak?
Şirketin Teknoloji Sorumlusu Markus Schaefer, prototipi yıl ortasından önce çeşitli arazi türlerinde test edeceğini söyledi.
Schaefer ayrıca aracın fiyatına, müşterilerle ilgili yapılacak araştırmadan sonra karar verileceğini kaydetti.
Menzil kaygısı, elektrikli araçların yüksek talep görmemesinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor.
Mercedes, 18 ay içinde üretilen prototipin "menzil kaygısına son verdiğini" duyurdu.
Kaynak: Euronews Türkçe
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)