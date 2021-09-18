Lucid, en uzun menzilli elektrikli otomobil

ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA), elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors tarafından geliştirilen Lucid Air’in en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak tescillendiğini açıkladı.

Kurum, 19 inçlik lastikli, dört tekerlekten çekişli (All-Wheel-Drive) Dream modelinin tam olarak şarj edildiğinde 836 kilometre yol gidebildiğini belirtirken, tescil ile birlikte Lucid en yakın rakibi Tesla'yı 190 kilometre geride bırakmış oldu.

Amerika Birleşik Devletleri California merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid, geliştirdiği Air Dream modeliyle en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu.

ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından tescillenen otomobilin 19 inç tekerlekli modelinin tam şarj olduğunda 836 kilometre menzil kat edebildiği aktarıldı.

Kurum tarafından en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak ilan edilen Lucid Air Dream dört çekişli model, en yakın rakibi Tesla Model S Long Range'i 190 kilometre geride bıraktı.

Tesla'da çalışırken Model S'nin geliştirilmesine öncülük eden ve daha sonra kurduğu Lucid Air ile birlikte menzil, lüks, hızlanma ve fiyat açısından Elon Musk'ın şirketini geride bırakacağını söyleyen şirket CEO'su ve CTO'su Peter Rawlinson da haklı çıktı.

ABD Çevre Koruma Kurumu ayrıca Lucid‘in diğer modellerini de derecelendirdi. EPA, 21 inç jantlık Dream Edition modelinin 774 kilometre, Dream Edition Performance modelinin ise 19 jant lastiklerle 758, 21 jant ile ise 725 kilometre olduğunu aktardı.

Lucid Air'in 113 kWh gücündeki pil gücü ve aerodinamik tasarımının aracın etkileyici menziline katkıda bulunduğunun altı çizildi.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.