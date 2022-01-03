Kur artışı otomotiv ve sigortayı etkiledi

Oto servislerinin geleceği adına, sürdürülebilir bir iş modeli için içinde bulunduğumuz kriz atmosferinden tek çıkış yolu onarımdan geçiyor.

Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve yüksek enflasyon, hem otomotiv hem de sigorta sektöründeki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Dövize endeksli yedek parça ithalatına karşın onarımın öneminin tekrar gün yüzüne çıktı.

Kriz atmosferinden çıkış yolu

TOSEF Başkanı ve RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı "Oto servislerinin geleceği adına, sürdürülebilir bir iş modeli için içinde bulunduğumuz kriz atmosferinden tek çıkış yolu onarımdan geçiyor. Zira onarım, sigorta şirketlerinin maliyetlerinin düşmesi ve onarım hizmeti almış olan sigortalının hem aracının orijinalliğinin korunması hem de değer kaybına maruz kalmaması için kritik bir önem arz ediyor." dedi

Trafik sigortasındaki yeni düzenlemeler sigortalılar için olumlu

Trafik sigortaları özelinde alınan orijinal yedek parça kararı ve kurdaki artışın sektör özelindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ünaldı, sigorta şirketleri ve hasar onarım servislerinin bir masa etrafında oturması gerektiğini söyledi ve "Bu yıl, sigorta şirketleri, hasar onarımı konusunda TOSEF, OYDER, Esnaf Sanatkarlar Federasyonu, ve eksperler ile bir araya gelmelidir. Onarımı teşvik edecek işçilik bedelleri belirlenirse, ortalama dosya bedelinin %70'ine yükselen yedek parça bedelini %50 seviyelerine düşürebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Yedek parçada sıkıntı var

Ünaldı, oto servislerinde parça bekleyen birçok otomobilin bulunduğunu ve araç sahiplerinin de gelmeyen parçalar sebebiyle mağduriyet yaşadığını, onarım yoluna gidilmesiyle bu sorunun da önüne geçilebileceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak "Onarım yoluna gidebilmek için kalifiye teknisyen kaynağı gelecekte yetersiz kalacak. Fakat son getirilen düzenlemeler ile mesleki eğitime sağlanan teşvikler kapsamında çırak ve kalfa sayımızı artırarak özel servisleri geleceğe hazırlayacak bir proje üzerine çalışıyoruz. Projenin mimarlarından Garantili Satış Sonrası Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı Sayın Fikret Gezer, yakın zamanda projenin detayları hakkında kamu oyunu bilgilendirecek." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.