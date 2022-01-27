Kar nedeniyle yapılan kazaları trafik sigortası karşılıyor mu?

Soğuk hava ve kar nedeniyle araçların kullandığı yollarda bazen buzlanma meydana gelmektedir. Buzlanma olduğu içinde birçok kaza yaşanmaktadır. Peki, kar yağısı nedeniyle yapılan kazaların zararlarını trafik sigortası karşılıyor mu?

Ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı etkili durumda. Bu sebeple köprüler ve yollarda ulaşım daha güç haline gelmekte. Kar yüzünden yapılan kazarlar birçok kişinin vatandaşın gündeminde bulunmakta. Trafik sigortası kar nedeniyle yapılan zararı karşılar mı? Sorusuna birçok kişi cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Trafik sigortası kar nedeniyle yapılan kazanın zararını karşılar mı?

Kar yağışında bir aracın kayarak size çarpması durumunda zararınız trafik sigortası tarafından karşılanır. Aynı şekilde siz bir şekilde kayarak başka bir araca zarar verirseniz sigortanız diğer aracın zararını karşılayacaktır. Maddi zararlar trafik sigortası teminat limitleri ile sınırlı. Araç başına teminat limiti de 50 bin lira. Yani, trafik sigortası 50 bin liraya kadar olan zararınızı karşılar, üzerini karşılamaz. Eğer aracınızdaki hasar trafik sigortası limitinin üzerinde ise hukuki yola başvurup, sigorta limitini aşan tutarı karşı tarafın sürücüsünden talep edebilirsiniz. Ayrıca sürücü karlı nedeniyle yolda kayıp, elektrik diğerine ya da duvara çarparsa araçta oluşan zararı trafik sigortası karşılamaz. Eğer kaskonuz varsa zararınızı kaskodan temin edebilirsiniz. Ancak kar nedeniyle elektrik direğine ya da yol tabelalarına zarar verirseniz bu trafik sigortası tarafından karşılanır.

Kar nedeniyle yapılan kazalar sonucunda yaralanmalar ne olacak?

Tedavi giderlerinizi Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak. Eğer kaza nedeniyle sakat kalırsanız trafik sigortasından sakatlık tazminatı alabilirsiniz.

Trafik sigortası sorgulaması nasıl yapılır?

Zorunlu trafik sigortası sorgulamasını e-Devlet sisteminden yapabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'www.turkiye.gov.tr/sbm-trafik-police-sorgulama' adresine giderek aracınızın plakasını yazmanız gerekmektedir. Sorgula butonuna tıkladığınızda ise karşınıza aracınızla alakalı tarafik poliçe detayları gelecektir.

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