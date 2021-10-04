İkinci el otoda hareketlilik kasım aralıkta

İkinci el otomobil sektöründe beklenen hareketliliğin yılın son iki ayında gerçekleşmesi ihtimali yükseldi.

TİMETURK - EKONOMİ

Para piyasalarındaki dalgalanmadan etkilenen gayrimenkul ve otomotiv sektöründe umutlar yılın son aylarına kaldı. Gayrimenkuldeki aşırı fiyat yükselişini yerinde bulmayan yatırımcılar yılın son ayını beklemeyi tercih ederken, ikincile oto alımı niyetİnde olanlar ekimin ikinci haftasından sonra arayışlarını hızlandıracak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi sonrası, dolarda yaşanan artışa dikkat çeken uzmanlar, ikinci el pazarındaki durgunluğun doların seyrinin stabil olmasına göre TL'ye dönüşle birlikte aşılacağı görüşünü savunuyor. Otomobildeki değer artışının dolara nispetle daha yüksek olacağını dişe getiren uzmanlara göre bugüne kadar otomobil sahibi olmayanların yanı sıra otomobilini üst segment ya da modelle değiştirmeyi düşünenlerin kasımda harekete geçe eğini kaydediyor.

Otomotiv devlerinin üretimlerini etkileyen çip krizinin yanı sıra ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici, tekrar ikinci el araca yönelecek. Satışların henüz geçen yılın çok altında olsa da talepteki hareketlilikle birlikte nakti olanlar keselerine uygun araç bulabilecek. Faiz oranlarındaki yüksek seyre rağmen kredi üzerinden araç sahibi olmak isteyen tüketiciler de bankalardan bilgi alıp hesap kitabını yapmaya başladı. TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faiziyle ilgili alacağı yeni kararın da, hem bankaların faiz oranlarına hem de tüketicinin alım psikolojisine nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Eylül ayında PPK'nın reel faİz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e çekmesi ile dolar da yükselişe geçmişti.

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