İkinci el otoda altın çağ yaşanıyor

Dünya otomotiv sektörünün derinden etkileyen çip krizi üretim kadar satış sürecinde de sancılara yol açıyor. Krizi aşmanın bir formülü olarak görülen üretiöde yavaşlamaya gitme seçeneği tüketicilerin ikinci el pazarına yönelmesine neden oldu.

Türkiye'de ikinci el oto pazarındaki satış potansiyelinin yılsonunda 7.5 milyon adete ulaşması bekleniyor. Buna rağmen geçen senenin altında bir satış performansının gerçekleşeceğini düşünen sektör temsilcileri yalın son iki ayında bankaların uygulayacağı tüketici faiz oranlarının seyri değiştirebileceğ kanaatinde.

Rakamların diliyle bakıldığında ise yılın ilk 9 ayında 558 bin adet sıfır km ‘Binek ve Hafif Ticari' araç satışı gerçekleşilken, ikinci el satışları yaklaşık 5 milyon adede ulaştı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik bir düşüşr işaret ediyor.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür ise oto piyasasındaki gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi. “Ülkemizde ikinci el otomobil satışlarına önemli etkisi olan birinci el otomotiv satışları, 2018 yılının ikinci yarısından bu yana ciddi bir sıkıntı yaşamış ve ardından 2020 yılı Haziran ayı ile birlikte toparlanmaya başlamıştır. Sıfır araç pazarındaki arz problemi doğrudan ikinci el satış rakamlarını da etkilemektedir. AB ülkelerinde 1000 kişiye 602 araç düşerken Türkiye'de son değerlendirmelere göre 1000 kişiye 220 adet araç düşmektedir. Bu da Türkiye'nin potansiyelinin büyümeye ne kadar açık bir pazar olduğunu gözler önüne sermektedir."

Ülgür, arz sorunu, yüksek kur ve faizler nedeniyle tüketicilerin ikinci ele yöneldiğini de sözlerine ekleyerek, “Sektörde zor bir dönem yaşandı; ancak yılın geri kalanı ve yeni yılda ikinci el sektörünün toparlanacağını öngörüyorum. Şu anda ikinci el aracın altın değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu süreçte ikinci eldeki fiyat konusu çok fazla gündeme geliyor. Yeni araçlardaki fiyat artışları kaçınılmaz olarak ikinci ele de yansıyor. Yılbaşından bu yana ise fiyatlarda ortalama yüzde 20 oranında artışlar meydana geldiğini söyleyebiliriz. Son 15 günde yaşanan artışın ise yüzde 5-10 seviyelerinde gerçekleştiğini de eklemeliyim. Bu açıdan baktığımızda sıfır araçlardaki tedarik sorunu ve sıfır araca ulaşmanın daha da zorlaşmasının beklenmesi nedeniyle önümüzdeki aylar ikinci el açısından hareketli geçecek” dedi.

“2022 ikinci el pazarı bu yıldan daha kötü olmaz”

Basın toplantısında önümüzdeki yılın pazarına da değinen 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “2022'de adetten ziyade rakamların yükseleceğini düşünüyorum. Arz azaldığı zaman doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Dolar ve daha çok Euro kuru bu artışı tetikleyen faktörlerden birisi ve bu sebeple 2022'de fiyatların yükseleceğini ifade edebiliriz. Adetler konusunda ise ikinci el otomotiv sektörünün 2022 yılında bu yıldan daha kötü olmamasını bekliyoruz. Adetler yükselecektir ama bunun ne kadar yükseleceği sıfır aracın gelmesine de bağlı. Son 5 yıllık ortalamaya baktığımızda sıfır pazarın 10 katı kadar ikinci el pazar hacmi oluşuyor. Bu rakamlara göre önümüzdeki sene yine sıfır araç pazarı 750 bin adet civarında olursa ikinci el de 7,5 milyon adet olarak gerçekleşir” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.