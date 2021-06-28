Honda'nın ilk elektrikli SUV modelinin ismi belli oldu: Prologue

Honda 2024 yılında ABD'de satışa çıkarmak üzere iki SUV modeli üretecek. Üreticilecek SUV'lardan birtanesinin adı belli oldu. Honda Prologue!

Japon otomotiv devi Honda, 2024 yılında çıkarmaya hazırlandıkları ilk elektrikli SUV aracının ismini belirledi. İsim, 1980 yılında ikonik spor coupe tasarım ile beğenileri kazanan 'Prelude' ile eş anlamlı bir isme sahip: Prologue

Prologue, Honda'nın General Motors ile birlikte içinde ültium akü paketi bulunan ortak üretim bir SUV modeli olacak. Diğer elektrikli SUV modelinin ismi henüz açıklanmasa da iddialara göre, Acura olması bekleniyor. ABD satış şefi Dave Gardner yaptığı açıklamada, "Prologue ile hedefimiz, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak işlevselliğe sahip, rekabetçi bir ürün sunmaktır." dedi.

Honda'nın Prologue ismine ilgisi, geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkan bir ticari marka başvurusu sayesinde görülmüştü. Şirket, Prologue ismi için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuruda bulunmuştu. Başvuru dosyasında Honda ismin elektrikli otomobillerde, arazi araçlarında ve bu araçların yapısal parçalarında kullanılacağını belirtiyor.

Yıllar geçtikçe elektrikli araç üretimi artacak

"0 emisyon hedefimiz" diyen Gardner, şirketin araç üretim planı ile ilgilide birtakım açıklamalarda bulundu. Gardner, " Honda'nın 2030 yılına kadar pilli elektrikli ve yakıt hücreli araçlardan oluşan filo %40'ı, 2035'e kadar %80'i 2040 yılına kadar ise de %100 elektrikli araç ürün gamına sahip olmak istiyoruz" dedi.

İşte konsept Honda Prologue tasarımları;

Ön hava ızgaralarının alt bir konumda olması kalabalıklığı azaltırken, farların tek bir form olarak gözükmesi aracı 'gelecek nesil bir araç' izlenimi vermiş durumda. Ayrıca fazla kollu jant tercih edilerek araç daha kaslı bir yapıya kazandırılmış.

Aracın arka tarafına baktığımızda büyük geri farları oldukça ilgi çekiyor aracın tavan kısmına konumlandırılmış fren uyarı ışığı ise yeni bir tasarımın araç üzerinde denendiğini gösteriyor. Ayrıca Honda logosunun içindeki led ışığı sayesinde, marka logosu 3 boyutlu olarak görülüyor.

Honda Prologue şuanda konsept tasarım aşamasında henüz teknik detayları hakkında bir açıklama yapılmadı. Peki siz Honda Prologue nasıl buldunuz yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.