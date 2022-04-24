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TIMETURK / OTOMOTİV / Honda'dan Tesla'yı kıskandıracak hamle: 'Otonom Taksiler' geliyor

Honda'dan Tesla'yı kıskandıracak hamle: 'Otonom Taksiler' geliyor

Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, Tokyo'da otonom taksi hizmeti vermek için iki şirket ile anlaşma sağladı. Açıklamalara göre önümüzdeki birkaç yıl içinde şehrin sokaklarında otonom taksiler dolaşacak.

1 Saat Önce
2022-04-24 16:35:50
Honda'dan Tesla'yı kıskandıracak hamle: 'Otonom Taksiler' geliyor

Birçok otomobil üreticisi otonom araçlar üzerindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tesla bu konuda en önde yer alan şirket olarak nitelendirse de dünya çapından diğer otomobil üreticileri de bu konuda yatırımlar yapıyor, kendi kendine gidebilen araçların gelecekte hayatımızda yer edinmesini sağlayabilmeyi umuyor.

Şu an için tamamen otonom araçların trafikte bulunmadığını; bir süre daha da bulunmayacağını söyleyebiliriz. Ancak dünya çapından birçok ülkede otonom taksi ve teslimat araçları denenmeye başlamış durumda. Şimdi de geçtiğimiz yıl üçüncü seviye otonom sürüş teknolojisini tanıtan Japon şirket Honda'dan bu tarz araçlar konusunda bir hamle geldi.

Tokyo'ya otonom taksiler geliyor

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Gelen haberlere göre Honda, kendisini Tesla gibi diğer otomobil üreticilerinin önüne koyabilecek bir hamle yaptı. Otomobil devinin bu konuda adımlar atmak için kurduğu Honda Mobility Solutions (HMS) bölümü, Japonya'nın başkenti Tokyo'da otonom bir taksi hizmeti üzerinde çalışmak için iki Japon ulaşım şirketi ile anlaşma imzaladı.

Açıklamalara göre yapılan bu anlaşma ile birlikte Honda, önümüzdeki üç yıl içinde Tokyo'nun merkezinde otonom bir taşımacılık hizmeti başlatmayı planlıyor. Gelen haberlerde Honda'nın, General Motors'un taksi hizmeti görmesi için tasarlanan şoförsüz tam otonom aracı Cruise Origins'i kullanacağı ifade ediliyor. Bu araç; direksiyon, sürücü koltuğu ve pedal gibi geleneksel arabalarda olan şeyleri içermiyor ve insanların güvenli bir şekilde seyahat etmesini amaçlıyor.

Kısacası Tokyo'yu olduğundan daha da ilginç hâle getirecek olan bu hamle, Honda'yı otonom araçların yaygınlaşması konusunda öne taşıyabilir. Ayrıca otonom taksilerin veya teslimat araçlarının şehirlere entegre edilmesi, çoğunluğun otonom araçlardan oluşacağı bir gelecek için iyi bir başlangıç olabilir. Çünkü belirli bir rotada yüksek hızda hareket etmeyen otonom elektrikli araçlar, insanların bu tarz otomobillere alışmasına ve güvenmesine, oluşabilecek olumsuzlukların belirlenmesine ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasına olanak tanıyabilir.

Kaynak: webtekno.com .

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