HGS borç sorgulaması nasıl yapılır? HGS cezası ne kadar?

Hızlı Geçiş Sistemi olarak adlandıran HGS’ye ait borç sorgulaması birçok vatandaşın gündeminde bulunmakta. Özellikle araç devir işleminde ortaya çıkan HGS borcu hem satıcıya hem alıcıya vakit kaybettirdiğinden dolayı birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, HGS borç sorgulaması nasıl yapılır? HGS cezası ne kadar? HGS kaçak geçiş cezası nereye ödenir?