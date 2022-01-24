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TIMETURK / OTOMOTİV / HGS borç sorgulaması nasıl yapılır? HGS cezası ne kadar?

HGS borç sorgulaması nasıl yapılır? HGS cezası ne kadar?

Hızlı Geçiş Sistemi olarak adlandıran HGS’ye ait borç sorgulaması birçok vatandaşın gündeminde bulunmakta. Özellikle araç devir işleminde ortaya çıkan HGS borcu hem satıcıya hem alıcıya vakit kaybettirdiğinden dolayı birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, HGS borç sorgulaması nasıl yapılır? HGS cezası ne kadar? HGS kaçak geçiş cezası nereye ödenir?

2 Saat Önce
2022-01-24 12:39:46
HGS borç sorgulaması nasıl yapılır? HGS cezası ne kadar?

HGS, ülkemizde 17 Eylül 2012 tarihinde başlayan, boğaz köprüleri ve otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği ücretlendirme sistemidir. Araç sahiplerinin tümünü ilgilendiren bu sistem bakiye yüklenerek kullanılmaktadır. Bakiye olmadığında veya kaçak olarak otoyollardan geçildiğinde araç sahibine para cezası kesilmektedir. HGS borcunu merak eden kişiler sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

HGS borç sorgulaması nasıl yapılır?

HGS cezası sorgulaması için e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. “Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama” sayfasına tıkladıktan sonra e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da internet bankacılığı bilgilerinizle sisteme giriş yapmalısınız. Ardından gelen sayfada sizden istenilen bilgileri girebilir ve kesilen ceza ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan “Geçiş İhlali Sorgulama” sayfasına gittikten sonra plakanızı ilgili alana bilgilerinizi yazarak kesilen ceza hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

HGS cezası ne kadar?

HGS geçiş ücreti 5 TL olan gişeden HGS etiketiniz olmadan veya yetersiz bakiye ile geçmeniz durumunda 55 TL ceza ödemeniz gerekmektedir. Kaçak geçiş yaptığınız günden 15 gün içinde hesabınıza nakit yüklemeniz durumunda, cezanız hesaba yansımaz bakiyenizden geçiş ücreti sadece kesilir.

HGS kaçak geçiş cezası nereye ödenir?

HGS cezanızı ilk olarak HGS bakiye yükleme noktalarından ödeyebilirsiniz. HGS cezanızı anlaşmalı bankalardan online olarak da ödeyebilirsiniz. .

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