Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödeme tablosu belli oldu. İşte MTV ödeme tablosu...

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelecek zam geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile belli olmuştu. Alınan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yüzde 36,2 olarak uygulanan zam oranı yüzde 25'e düşürülmüştü. En düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı da, bin 432 liradan bin 300 lira civarına gerilemişti.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödeme tablosu belli oldu. İşte MTV ödeme tablosu:

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