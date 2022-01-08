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TIMETURK / OTOMOTİV / General Motors'un 90 yıllık saltanatına son veren marka

General Motors'un 90 yıllık saltanatına son veren marka

ABD'de, 90 yıldır en çok satan otomobil üreticisi olmayı başaran General Motors, 2021 yılında tahtını kaybetti. 90 yıllık saltanatı yıkan marka ise, hiç de yabancımız değil!

4 Saat Önce
2022-01-08 08:53:22
General Motors'un 90 yıllık saltanatına son veren marka

General Motors'un, 1931'den beri tüm yıl satışlarında ABD'de en çok satan araç üreticisi olduğunu biliyor musunuz? Bu, 90 yıllık bir liderlik anlamına geliyor. Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu da gerçek. Toyota, 2021 yılında bu seriye son vererek 1 numaralı koltuğun yeni sahibi oldu.

Reuters tarafından yayınlanan rapora göre Toyota, GM'i tahttan indirdi. Japon otomotiv devi, 2021 yılında ABD'de 2.332 milyon araç sattığınıaçıkladı. GM ise 2.218 milyon araçta kaldı. Aradaki fark çok büyük olmasa da, bir devrin kapanması için yeterli olduğu kesin.

GM, beklenen ABD ekonomik büyümesine bağlı olarak 2022'de satışlarını artırmayı umuyor. Ancak COVID-19'un Omicron varyantının her şeyi alt üst edebileceği de unutulmamalı.

Toyota ise, başarısını fazla abartmamayı tercih etmiş durumda. Şirketten yapılan açıklamada, "Toyota, Toyota ve Lexus araçlarına güvendikleri için sadık müşterilerimize minnettardır. 1 numara olmak hiçbir zaman bir odak veya öncelik olmadı. Şirketin odak noktası, daha önce olduğu gibi, şimdi de müşterilerin zihninde güvenlik ve kalite açısından en iyi marka olmak."

Kaynap: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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