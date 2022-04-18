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TIMETURK / OTOMOTİV / Fransız otomobil devi Türkiye'yi merkez seçti

Fransız otomobil devi Türkiye'yi merkez seçti

İstanbul'a gelen Citroen CEO'su Vincent Cobée, yeni çalıştıkları modelin dünya lansmanını haziran ayında burada yapacaklarını ilk kez dünyaya duyurdu. Citroen, satışlarını hızlandırdığı Türkiye'yi dünyadaki en büyük 5. pazarı yapmayı hedefliyor.

1 Saat Önce
2022-04-18 12:20:30
Fransız otomobil devi Türkiye'yi merkez seçti

Dünyada yaşanan kriz ve savaşlara rağmen yabancı şirketlerin Türkiye'ye ilgisi sürüyor.

Fransız otomobil devi Citroën bugün, Türkiye'yi heyecanlandıran bir haberle gündeme geldi. İstanbul'a gelen Citroën CEO'su Vincent Cobée, Türkiye pazarına uygun bir model üzerinde çalıştıklarını ve modelin dünya lansmanını haziran ayında Türkiye'de yapacaklarını duyurdu.

Cobée, bir sonraki sene yeniden Türkiye'ye geleceğini belirterek markanın rekabetçi modellerde Türkiye'yi yeni merkez seçtiğini açıkladı. Bununla birlikte ikinci bir modelin dünya lansmanının da yine Türkiye'de yapılacağının ilk sinyallerini paylaştı.

Eylül ayında elektrikli Citroën C4 geliyor

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Citroën CEO'su Cobée, yaptığı açıklamada bazı önemli detayları da paylaştı. Türkiye'nin Citroën'in dünya çapındaki en büyük 5 pazarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirten CEO, eylül ayında Türkiye'de elektrikli C4 satmaya başlayacaklarını da paylaştı. CEO, Türkiye'nin sanılandan çok daha hızlı bir şekilde elektrikleneceğini de şu şekilde açıkladı:

“Bundan sonra her yeni lansmanını gerçekleştirdiğimiz üründe de elektrikli seçeneğimiz olacak. Ben açıkçası elektrikli pazarının Türkiye'de sanılandan çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu konu elbette altyapının ne kadar hızlı gelişeceğiyle paralel bir durum ancak müşteri kabulünün hazır olduğunu söyleyebilirim.” .

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