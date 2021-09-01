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TIMETURK / OTOMOTİV / Fransa otomobil pazarında büyük düşüş

Fransa otomobil pazarında büyük düşüş

Fransa'da otomobil pazarı 1970'lerden bu yana en düşük seviyesinde

2 Saat Önce
2021-09-01 15:13:21
Fransa otomobil pazarında büyük düşüş

Salgın nedeniyle krizden olumsuz etkilenen Fransız otomobil pazarı, 1970'lerden bu yana en düşük seviyesine indi.

Fransa Otomobil Platformu (PFA) verilerine göre, ülkede otomotiv pazarının Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 büyümesine karşın otomobil pazarındaki düşüş devam ediyor.

Fransa'da geçen ay trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15, Ağustos 2019'a göre de yüzde 31,8 düşerek 1970'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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