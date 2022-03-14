DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'daki yeni yaşam alanınız: Bof Hotels
Elon Musk, Putin'e meydan okudu!
İstanbul'daki eviniz: Bof Hotel
Katoloğa dahil edilmek nedir? Katologa dahil edilince ne olur?
TOKİ'nin Konya, Düzce ve Karaman indirimli konutlarına başvurular başladı mı?
Yargı 24. bölüm tek parça izle | Kanal D Yargı yeni bölüm izle | Yargı'nın 24. bölümünde neler oldu?
Aile hekimlerine zam mı yapıldı? Aile hekimlerine ne kadar zam yapılacak? 2022 Aile hekimi (sağlık ocağı doktoru) maaşı ne kadar oldu?
'Cübbeli Ahmet’le Serdar Tuncer arasında 'kalça' polemiği
Ebe maaşına zam yapıldı mı? Ebe maaşları ne kadar oldu? 2022 ebelere zam yapılacak mı?
Kış bitmiyor! İstanbul'a yeni soğuk hava dalgası geliyor
Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında?
Ford Otosan'dan Romanya hamlesi
Miçotakis koronavirüse yakalandı
Azerbaycan, Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz akışını artıracak
Yusuf Bazencir kimdir? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir olayı nedir?

TIMETURK / OTOMOTİV / Ford Otosan'dan Romanya hamlesi

Ford Otosan'dan Romanya hamlesi

Gazeteci Emre Özpeynirci, Tiwetter hesabından yaptığı paylaşımda, Ford Otosan'ın, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını 575 milyon Euro ile satın alarak bünyesine kattığını bildirdi.

58 Dakika Önce
2022-03-14 14:03:58
Ford Otosan'dan Romanya hamlesi

Koç Holding'e ait Ford Otosan, Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını 575 milyon Euro ile satın alarak bünyesine katıyor.

Ford Otosan, bu anlaşma ile uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, üretim kapasitesini 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Romanya'daki fabrikada halihazırda yeni nesil elektrikli Tourneo Courier, Puma ve EcoSport üretilecek.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Ford Otosan böylece yıllar sonra Romanya'da da olsa yeniden otomobil üretimi yapacak.

Ford'un 2024'te Avrupa'da satışa sunacağı 9 elektrikli modelin 6'sını Ford Otosan üretecek.

son_4

Güney Koreli 'SK' firmasıyla anlaşma

Öte yandan Koç Holding, Ford Motor Company ile G.Koreli "SK" firmasının ortaklığında Ankara'da kurulması planlanan tesise yönelik niyet mektubu imzalandı.

Gölcük'te %100 elektrikli ticari araç üretimine başlayan Ford Otosan'ın kullanımı için Ankara'da batarya üretilecek.

 

b_24 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş