Ford Otosan'dan Romanya hamlesi

Gazeteci Emre Özpeynirci, Tiwetter hesabından yaptığı paylaşımda, Ford Otosan'ın, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını 575 milyon Euro ile satın alarak bünyesine kattığını bildirdi.

Koç Holding'e ait Ford Otosan, Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını 575 milyon Euro ile satın alarak bünyesine katıyor.

Ford Otosan, bu anlaşma ile uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, üretim kapasitesini 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Romanya'daki fabrikada halihazırda yeni nesil elektrikli Tourneo Courier, Puma ve EcoSport üretilecek.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Ford Otosan böylece yıllar sonra Romanya'da da olsa yeniden otomobil üretimi yapacak.

Ford'un 2024'te Avrupa'da satışa sunacağı 9 elektrikli modelin 6'sını Ford Otosan üretecek.

Güney Koreli 'SK' firmasıyla anlaşma

Öte yandan Koç Holding, Ford Motor Company ile G.Koreli "SK" firmasının ortaklığında Ankara'da kurulması planlanan tesise yönelik niyet mektubu imzalandı.

Gölcük'te %100 elektrikli ticari araç üretimine başlayan Ford Otosan'ın kullanımı için Ankara'da batarya üretilecek.

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