Ford, çip krizi yüzünden 8 fabrikasında üretimi durduruyor

Küresel çip krizi yüzünden Ford, en popüler aracı için 8 fabrikasında üretimi durduracağını açıkladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl boyunca pek çok tüketici elektroniğinden otomobillere kadar her yerde çip krizi karşımıza çıktı. Şirketler, özellikle pandeminin beraberinde getirdiği kapanmalar ve üretim bandındaki aksamalar başta olmak üzere, hammadde kıtlığı yüzünden bu sorunu yaşıyorlar.

Hatta bazı şirketler, geçtiğimiz yıl içerisinde birden fazla kez üretimi durdurma kararı almak zorunda kaldı. Şimdiyse çip krizi yüzünden Ford, en çok sevilen aracının üretimini bir süreliğine durduracağını açıkladı. İşte detaylar…

Küresel çip krizi, ne zaman atlatılmaya başlandığı düşünülse tekrar ortaya çıkıyor. Bu sefer de talihsiz isim Ford oldu. Bir şirket sözcüsü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD, Meksika ve Kanada'daki sekiz fabrikasında üretimi durduracağını veya ciddi ölçüde azaltacağını söyledi.

Buna ek olarak, Ford tarafından alınan bu kararın 7 Şubat itibariyle işleme gireceğini belirtiliyor. Ayrıca şirket, en popüler ve karlı araçlarından biri olan F-150'yi ürettiği Kansas fabrikasında da üretimi durduracağını söylüyor.

Bu, Ford tarafının çip krizi ile olan ilk mücadelesi olmayacak. Ayrıca etkilenen tek kişi de olmayacak. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında General Motors, bileşen kıtlığı nedeniyle Kuzey Amerika fabrikalarının dördü dışında tümünde üretimi geçici olarak askıya almıştı.

Yılın başında ABD Ticaret Departmanı, yarı iletkenle ilgili tedarik kısıtlamalarının en az 2022'nin ikinci yarısına kadar süreceği konusunda uyarıda bulundu. Departman Sekreteri Gina Raimondo, “Ormandan çıkmaya yakın bile değiliz” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Aslında, Ford gibi üreticiler sorunu çözmek için erkenden harekete geçti. Kasım ayında şirket, ABD yarı iletken üretimini artırmak için GlobalFoundries ile stratejik bir ortaklık duyurdu. Fakat otomobil üreticisi, muhtemelen bir süre bu düzenlemeden fayda sağlamayacak. Yine de şirket, yılın 2. yarısında durumun önemli ölçüde iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: shiftdelete.net .