Ford'a Türk tasarımcı, Koreli kamyona Türk koltuğu

Otomotiv yazarı Levent Köprülü, Ford Motor bünyesine yeni bir Türk tasarımcının daha katıldığını, Kore üretimi kamyona ise Türk malı koltuk üretildiğini kaydetti

Köprülü'nün her iki gelişmeye dair köşesinde şunları yazdı;

Ford'a bir Türk tasarımcı daha

Yaklaşık 6 yılı aşkın süredir Ford Motor Company bünyesinde görev yapan Türk tasarımcı Ege Argüden de, “kıdemli tasarımcı” unvanına yükseldi. Argüden, böylece ABD'li şirketin önemli Türk tasarımcıları arasına katılmış oldu

Yıllar önce Amerika'da tasarım konusunda öğrenim gören ve Porsche'nin efsanevi modeli 911 için tamamen fütüristik bir yorum getirerek adından söz ettiren Ege Argüden, yaklaşık 6 yıldır dış tasarım konusunda çalıştığı Ford Motor Company'de “Kıdemli Tasarımcı” (Senior Designer) unvanına yükseldi. Argüden, böylelikle tıpkı Murat Güler gibi ABD'li otomotiv devinde önemli işlere imza atan kıdemli Türk tasarımcılar arasına katılmış oldu.

Bitirme projesi olarak Porsche'nin efsanevi modeli 911 için getirdiği fütüristik yorumla, adını bu modelin tarihini anlatan bir kitaba sokmayı da başaran Argüden, geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve ABD pazarında popüler olan Ford Explorer'ın yeni Timberline versiyonunun tasarımında önemli rol oynamıştı.

Bugatti görevi

12 yaşındayken Ekber Onuk'la tanışan ve onun merhum oğlunun onuruna geliştirilmeye başlanan “Sazan” projesinde staj yapması için teklif alan Argüden, hafta sonlarını da bir süre Ford Otosan'da geçirmiş. Alman otomobil dergisi “AutoZeitung”un tasarım yarışmasına katılarak, “ikincilik” ödülü de alan Argüden, 16 yaşındayken, Volkswagen Grubu'nun Tasarım Başkanı olan Türk tasarımcı Murat Günak'a çizimlerini göstermiş. Böylece VW Tasarım Merkezi'nde staj hakkı kazanan Argüden, ertesi yıl Bugatti projesinde yer almış. Ardından sırasıyla Münih'te BMW'de, Türkiye'de Ford Otosan ile Hexagon Studio, ABD'de de Chrysler'da staj yapmış. Ford'ta dış tasarım konusunda çalışan Argüden'in bundan sonraki projelerini de bekliyor olacağız.

Ford Motor Company'nin yıllardır önde gelen tasarımcıları arasında yer alan Murat Güler, son olarak Türkiye'de de satılan Puma'nın yaratılmasında çok önemli rol oynamıştı.

Koreli kamyona Türk koltuğu

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonu “Hyundai Xcient Fuel Cell”in koltuklarını üretmeye başladı. 1.5 yıllık Ar-Ge ve tasarım süreçleriyle geliştirilen koltukların seri üretimine başlanırken, sürücü ve yolcu koltuklarının hava süspansiyonlu olduğu belirtiliyor.

Şirketin Kocaeli'deki tesislerinde üretilip Kore'ye ihraç edilen ürünler, oradan da kamyonlarla birlikte Avrupa'ya gidiyor. Sınıfının ilk örneği olan hidrojen yakıtlı kamyon Avrupa'da yollardaki yerini aldı.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.