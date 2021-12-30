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Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi
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TIMETURK / OTOMOTİV / Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi

Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi

Fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek.

1 Saat Önce
2021-12-30 09:53:13
Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) cep telefonlarında "yenilenmiş ürün teşviki" kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenlemeye gidildi.

Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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