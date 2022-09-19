Fiat Egea ne kadar? 2022 Fiat Egea sıfır fiyatları ne kadar? Fiyat Egea Eylül ayı fiyatları

Fiat, eylül ayına özel olarak fiyatlarına güncelleme yaptı. İtalyan devi Fiat araçların fiyatları yenilendi. Peki Fiat Egea’lar ne kadar oldu? Fiat Egea sıfır fiyatı ne kadar? Fiat fiyatları kaç TL? Sıfır Fiat ne kadar? İşte 2022 Fiat Egea fiyatları…

İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından Eylül ayı için fiyat güncellenmesi yapıldı. Diğer araç modellerinde olduğu gibi, Egea fiyatları da bu ay yükseldi. Fiat Egea fiyat listesindeki fiyatlarda artış gerçekleşti. Peki Fiat Egea ne kadar oldu? Sıfır Fiat'lar ne kadar? 2022 Fiat Egea fiyatı ne kadar?

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa'da fabrikası bulunan Fiat Egea, eylül ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla alıcılarının karşısına çıkıyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle yollara çıkıyor.

2022 Fiat Egea fiyat listesi

Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Daha sonra ise aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye çıkmıştı.

Son olarak, eylül ayında söz konusu baz modelin fiyatı 389 bin 900 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Eylül ayında Fiat Egea ne kadar? Sıfır Fiat fiyatları kaç TL?

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

2022 model Fiat Egea Sedan fiyatları

Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 265 bin 900 TL

Nisan: 289 bin 900 TL

Mayıs: 295 bin 900 TL

Haziran: 329 bin 900 TL

Temmuz: 364 bin 900 TL

Ağustos: 379 bin 900 TL

Eylül: 389 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Mart: 381 bin 900 TL

Nisan: 389 bin 900 TL

Mayıs: 397 bin 900 TL

Haziran: 455 bin 900 TL

Temmuz: 474 bin 900 TL

Ağustos: 494 bin 900 TL

Eylül: 504 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 307 bin 900 TL

Nisan: 316 bin 900 TL

Mayıs: 322 bin 900 TL

Haziran: 380 bin 900 TL

Temmuz: 395 bin 900 TL

Ağustos: 436 bin 900 TL

Eylül: 446 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):

Mart: 459 bin 900 TL

Nisan: 470 bin 900 TL

Mayıs: 479 bin 900 TL

Haziran: 519 bin 900 TL

Temmuz: 540 bin 900 TL

Ağustos: 562 bin 900 TL

Eylül: 572 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 332 bin 900 TL

Nisan: 364 bin 900 TL

Mayıs: 370 bin 900 TL

Haziran: 434 bin 900 TL

Temmuz: 451 bin 900 TL

Ağustos: 469 bin 900 TL

Eylül: 481 bin 900 TL

fiat egea fiyat listesi

2022 model Fiat Egea Hatchback fiyatı

Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):

Mart: 305 bin 900 TL

Nisan: 311 bin 900 TL

Mayıs: 317 bin 900 TL

Haziran: 368 bin 900 TL

Temmuz: 386 bin 900 TL

Ağustos: 402 bin 900 TL

Eylül: 436 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):

Mart: 393 bin 900 TL

Nisan: 402 bin 900 TL

Mayıs: 444 bin 900 TL

Haziran: 472 bin 900 TL

Temmuz: 493 bin 900 TL

Ağustos: 513 bin 900 TL

Eylül: 523 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Mart: 433 bin 900 TL

Nisan: 446 bin 900 TL

Mayıs: 454 bin 900 TL

Haziran: 494 bin 900 TL

Temmuz: 516 bin 900 TL

Ağustos: 535 bin 900 TL

Eylül: 548 bin 900 TL .