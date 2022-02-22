Ferrari SUV Purosangue fiyatı ne kadar? 2022 Ferrari Purosangue ne kadar? İtalyan spor otomobil devi Ferrari alışılagelmiş tasarımının dışına çıkarak SUV modeli üzerinde çalışmalara başlandı. Tasarımı basına sızan Ferrari Purosangue'un teknik özellikleri de oldukça fazla. Merakla beklenen Ferrari SUV’u Purosangue’nin fiyatı ise dudak uçuklatacak...

Ferrari SUV Purosangue fiyatı ne kadar? 2022 Ferrari Purosangue ne kadar? İtalyan spor otomobil devi Ferrari alışılagelmiş tasarımının dışına çıkarak SUV modeli üzerinde çalışmalara başlandı. Tasarımı basına sızan Ferrari Purosangue'un teknik özellikleri de oldukça fazla. Merakla beklenen Ferrari SUV'u Purosangue'nin fiyatı ise dudak uçuklatacak...

İtalyan spor araba markası Ferrari'nin merakla beklenen SUV modeli Purosangue'nin fotoğrafları ortaya çıktı. Otomobil tutkunlarını heyecanlandıran Ferrari SUV Purosangue'nin fiyatı da oldukça merak ediliyor. Ferrari'nin ezeli rakibi Lamborghini'nin SUV modelinde elde ettiği satış başarısı Ferrari'yi de iştahlandırdı. 6.5 litre V12 atmosferik ünitenin geleceği iddia edilen Ferrari Purosangue dijital ve elektronik devreler tarafından denetlenecek.

Ferrari SUV Purosangue fiyatı ne kadar?

Purosangue'nin başlangıçta 2020'de yaklaşık 300.000 Euro'luk bir fiyatla piyasaya çıkması gerekiyordu. Ancak şu anda Ferrari SUV Purosangue'un fiyatına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ferrari nedir?

Ferrari S.p.A., merkezi ve kuruluş yeri İtalya'nın Modena şehrinin yakınındaki Maranello'da olan İtalyan bir lüks spor otomobili, coupe, süperspor otomobil, spor otomobil üreticisidir. 1929'da Alfa Romeo'nun yarış takımı olarak kurulmuş, 1947'de pist dışına da yasal olarak uygun otomobil üretimine başlamıştır.

Ferrari'nin hikâyesi, Enzo Ferrari'nin yaşam hikâyesi olarak kabul edilir. Ferrari üzerine yayınlanan hemen hemen tüm belgeseller ve tanıtımlarda Enzo Ferrari'nin yaşam hikâyesi anlatılır. .