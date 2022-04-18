Elon Musk duyurdu: Tesla araçlar evlerdeki prizlerden şarj edebilecek

Elon Musk, Tesla sahiplerinin araçlarını şarj etmelerine olanak sağlayan mobil konnektörleri araçların yanına dahil etmeyi bıraktıklarını açıkladı. Bununla birlikte satışa sunulacak yeni konnektör paketinin, evlerdeki prizlerle uyumlu bir adaptörü içereceği haberini de verdi.

Tesla'nın otomobil dünyasına yeni bir soluk getiren yeni araçları sıklıkla gündemde yer almaya devam ediyor. Bununla birlikte, ilerleyen günlerde ülkemize gelmesi beklenen Tesla araçlar için çalışmalar da hız kazandı. Tabii araçların şarj edilebilmesi için gerekli istasyonların da sayısının Tesla'nın gelişiyle birlikte artması bekleniyor.

Elon Musk'tan araçların şarj konnektörleriyle ilgili yeni bir gelişme paylaşıldı. Musk, önümüzdeki günlerde ABD'deki kullanıcıların araçlarını evlerindeki prizden şarj edebilecekleri yeni bir konnektör üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Tesla araçlar ‘biraz yavaş olsa da' evlerdeki

prizlerden şarj edilebilecek

Tesla araç sahipleri, aracı aldıklarında yanında bir de mobil konnektör sahibi oluyor ve araçlarını şarj etmek için bu konnektörü kullanabiliyorlardı. Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşımla, yeni araç sahiplerinin bu konnektöre sahip olmak için ekstra bir ücret ödemesi gerektiği açıklandı. Ancak bunun tepki çekmesi üzerine geri bildirimlere dikkate alarak 2. Nesil konnektör fiyatlarının 400 dolardan 200 dolara indirileceğini duyurdu. Bununla birlikte Tesla araçlara şarj kolaylığı sağlamak amacıyla kullanıcıların 110v'lık ev prizinden araçlarını şarj edebilecekleri yeni bir adaptörün daha konnektör paketine dahil edileceği açıklandı.

Elon Musk'ın açıklamaları kullanıcılar arasında tartışmalara sebep oldu. Bazıları bu konnektörleri neredeyse hiç kullanmadıklarını ve gereksiz bulduklarını söylerken bazıları şarj istasyonlarından çok daha ucuz bir yöntem olduğunu vurguladı. Tesla'nın mobil konnektör stoklarının sitede uzun bir süredir yenilenmemiş olmasının Musk'ın kararında etkisinin büyük olduğu ve stok yetiştirilemediği için yeni araçlara mobil konnektörlerin dahil edilmediği düşünülüyor. Musk ise bu kararı almalarındaki sebebi kullanım istatistiklerinin düşüklüğü olduğunu söylüyor.

Tesla'nın konuyla ilgili yaptığı paylaşım:

(Alınan geri bildirimlere dayanarak, mobil konnektör fiyatını 200$'a düşüreceğiz ve araba ile sipariş vermeyi kolaylaştıracağız. Tesla duvar konektörünüz varsa veya Süper Şarj Cihazları kullanıyorsanız mobil konnektöre gerek olmadığını unutmayın. Araba gelmeden önce Tesla duvar konnektörünü kurmanızı tavsiye ederiz.)

Kaynak: webtekno.com .