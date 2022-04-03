DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İmran Han hakkındaki kritik oylama sonuçlandı
Elon Musk açıkladı: Son derece zordu, onlar günü kurtardılar
Rusya'dan Putin ve Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama
Tokayev'e suikast girişimi planlayan ajan yakalandı
Taliban uyuşturucu ile sarhoşluk veren tüm maddelerin üretim ve tüketimini yasakladı
Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı dikkat çeken öneri
Resmi Gazete’de yayımlandı: TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı
İslam Memiş uyardı: Altında sakın bunu yapmayın
Şişli'de su borusu patladı, metro istasyonu kapatıldı
Susurluk'ta pompalı tüfek dehşeti! Ölü ve yaralılar var
BUDO'dan sefer iptalleri
Günlerdir yazı yaşayan İstanbullular güne yağmurla uyandı
Albayrak’ta kıyametler koptu, Ağıralioğlu’nda herkes suspus!
Rus gazını terk eden ilk Avrupa ülkesi belli oldu!
Mali: 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

TIMETURK / OTOMOTİV / Elon Musk açıkladı: Son derece zordu, onlar günü kurtardılar

Elon Musk açıkladı: Son derece zordu, onlar günü kurtardılar

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde, tedarik zincirinde yaşanan sorunlara ve fabrika kapanmalarına rağmen 305 binden fazla araç ürettiğini ve 310 binden fazla araç teslim ettiğini duyurdu. CEO Elon Musk ise bu çeyreğin son derece zor bir çeyrek olduğunu söyledi.

24 Dakika Önce
2022-04-03 10:52:05
Elon Musk açıkladı: Son derece zordu, onlar günü kurtardılar

Elektrikli otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Tesla, geçtiğimiz günlerde CEO Elon Musk'ın katılımıyla Berlin'deki 'gigafactory'yi açmıştı. Model 3, Model S ve Model Y gibi elektrikli otomobilleri bulunan Tesla şimdi ise çok merak edilen 2022 yılı ilk çeyrek araç üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı.

tesla

TESLA İLK ÇEYREKTEKİ BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI

Resmi açıklamaya göre Tesla, ilk çeyrekte, devam eden tedarik zinciri sorunlarına ve fabrika kapanmalarına rağmen 305 bin 407 araç üretti ve 310 bin 48 araç teslimatı gerçekleştirdi. Tesla, bu teslimatların 295 bin 324'ünün Model 3 ve Y'den, 14 bin 724'ünün ise Model S ve X için olduğunu söyledi.

Teslimatlar, Tesla'nın 308 bin 600 araç teslimatı gerçekleştirdiği bir önceki çeyreğe göre biraz arttı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde ise 184 bin 800 araç teslimatı gerçekleştirmişti.

Geçen ay Tesla, Kovid-19 vakalarındaki ani artış nedeniyle Şanghay fabrikasını iki günlüğüne kapatmıştı. Fabrika, geçen hafta bir kez daha kapatılmıştı.

musk_1

ELON MUSK: ONLAR GÜNÜ KURTARDILAR

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından küresel tedarik zinciri sorunlarına ve Tesla'nın Şanghay fabrikasındaki kısa süreli kapanmaya atıfta bulunarak, 2022'nin ilk çeyreğinin “son derece zor bir çeyrek” olduğunu söyledi. Musk, Tesla ekibinin ve kilit konumdaki tedarikçilerin olağanüstü çalışmasının günü kurtardığını belirtti.

Kaynak: mynet.com .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş