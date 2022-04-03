Elon Musk açıkladı: Son derece zordu, onlar günü kurtardılar

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde, tedarik zincirinde yaşanan sorunlara ve fabrika kapanmalarına rağmen 305 binden fazla araç ürettiğini ve 310 binden fazla araç teslim ettiğini duyurdu. CEO Elon Musk ise bu çeyreğin son derece zor bir çeyrek olduğunu söyledi.

Elektrikli otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Tesla, geçtiğimiz günlerde CEO Elon Musk'ın katılımıyla Berlin'deki 'gigafactory'yi açmıştı. Model 3, Model S ve Model Y gibi elektrikli otomobilleri bulunan Tesla şimdi ise çok merak edilen 2022 yılı ilk çeyrek araç üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı.

TESLA İLK ÇEYREKTEKİ BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI

Resmi açıklamaya göre Tesla, ilk çeyrekte, devam eden tedarik zinciri sorunlarına ve fabrika kapanmalarına rağmen 305 bin 407 araç üretti ve 310 bin 48 araç teslimatı gerçekleştirdi. Tesla, bu teslimatların 295 bin 324'ünün Model 3 ve Y'den, 14 bin 724'ünün ise Model S ve X için olduğunu söyledi.

Teslimatlar, Tesla'nın 308 bin 600 araç teslimatı gerçekleştirdiği bir önceki çeyreğe göre biraz arttı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde ise 184 bin 800 araç teslimatı gerçekleştirmişti.

Geçen ay Tesla, Kovid-19 vakalarındaki ani artış nedeniyle Şanghay fabrikasını iki günlüğüne kapatmıştı. Fabrika, geçen hafta bir kez daha kapatılmıştı.

ELON MUSK: ONLAR GÜNÜ KURTARDILAR

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından küresel tedarik zinciri sorunlarına ve Tesla'nın Şanghay fabrikasındaki kısa süreli kapanmaya atıfta bulunarak, 2022'nin ilk çeyreğinin “son derece zor bir çeyrek” olduğunu söyledi. Musk, Tesla ekibinin ve kilit konumdaki tedarikçilerin olağanüstü çalışmasının günü kurtardığını belirtti.

Kaynak: mynet.com .