Elektrikli araçlarla kripto para madenciliği dönemi başlıyor

Kripto varlık madenciliği söz konusu olduğunda akıllarda beliren ilk bileşen ekran kartları oluyordu. Ancak Daymak'ın geliştirdiği elektrikli araçla kripto varlık madenciliği çalışmaları yapabilecek. Elektrikli araçlarla kripto varlık madenciliği yapılır mı? İşte detaylar...

Dünyada hızla popülerliğini arttıran ve ülkemizde de sıkı takipçisi bulunan Bitcoin'e olan ilgi her geçen gün artıyor. Piyasa her ne kadar olumsuz durumlardan etkilensede yatırımcılar hızlı yükselişlerin getirmiş olduğu yüksek kar sebebi ile tercihlerini değiştirmiyorlar. Elon Musk'ın Tesla'sına rakip olan Kanadalı hafif elektrikli araç üreticisi Daymak, ürettiği araçların Bitcoin ve Dogecin madenciliği yapmayı mümkün kılacağını duyurdu.

Artık arabalarda da kripto para madenciliği yapılabilecek!

Kripto para dendiğinde akla her ne kadar bilgisayar, ekran kartları gelse de son dönemde Chia Coin için harici depolama alanlarının kullanılmasının ardından sıranın arabalara geldiği görülüyor. 20 yıllık şirket olan elektrikli araç üreticisi Daymak, kendi yaptığı açıklamada müşterilerinden Bitcoin karşılığı araba alış-verişinin mümkün olacağını açıkladı. Mart ayında başlayan otomobil için fonlama kampanyası şimdiden 350 milyon doları aştı.

Daymak'ın kripto madenciliği için tasarladığı araçların patent başvurusunu yapıp beklemede iken 3 tekerlikli tasarımı ile dünyanın en hızlı üç tekerlekli aracı olmayı da hedefliyor.

Peki araba ile kripto madenciliği nasıl olacak?

Otomobilin arayüzüne entegre edilecek sistem araç park halinde iken kripto varlık madenciliği yapabilecek. Ayrıca Daymak'ın kurucusu Aldo Baiocchi, şirketinin kripto ile desteklenen bir gelecek öngördüğünü dile getiriyor. Baiocchi açıklamasında “Otoyol geçiş ücretlerinizin, park yerinizin ve arabaya servis siparişinizin doğrudan kripto para ile anında ödeneceği bir gelecek öngörüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.