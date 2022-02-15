Ehliyet yenileme nasıl yapılır 2022? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nelerdir?

Eski sürücü belgesini yenilemek isteyenler sürücü belgesi yenileme ile ilgili detayları arama motorlarında araştırmakta. Peki, Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından eski ehliyetini değiştirmeyen kişilere idari para cezası kesileceği duyurusu yapıldı. Bu duyurudan sonra ehliyet yenileme işlemi yapmak isteyen vatandaşlar gerekli evrak ve belgeleri araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Ehliyet yenileme nasıl yapılır ve yenileme süresi ne sona eriyor?

Ehliyet yenileme işlemi için randevular hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet yenileme için https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden randevu oluşturulması gerekiyor. Ehliyet yenileme süresi ise İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 31 Aralık 2022 tarihinde sona eriyor.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi

Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet harçları yeni yılın gelmesi ile birlikte artış gösterdi. A sınıfı ehliyet harcı 272 TL'den 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı 820 TL'den bin 116 lira 90 kuruşa çıkarıldı. Diğer ehliyet harçları da bin 368 liradan 863 lira 70 kuruşa kadar yükseltildi.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyen ya da ehliyetlerini kaybetmiş olan vatandaşlar ise 225 + 45 TL gibi bir ücret ödemek durumundalar. 2022 yılında ehliyet yenilemek için ödenmesi gereken ücret ise 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL olarak belirlendi.

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