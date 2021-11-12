Efsane otomobil tekrar sahnede: Acura Integra Prototipi

Bir dönemin efsane otomobil markaları arasında yer alan ve uzun süredir üretimde olmayan Acura yeni modelini tanıttı.

Japon otomobil üreticisi Honda bünyesinde faaliyet gösteren ve ABD, Kanada ve Hong Kong bölgeleri için araç üreten Acura, yıllardır görmediğimiz Integra'nın yeni modelini tanıttı. 2023 model yeni Acura Integra, 2006 yılında üretimi sonlanan modeli geri getirdi. Araç, Honda'nın Civic modeli üzerine inşa edildi. Araç, Civic Si'de de bulunan motoru ve manuel şanzımanı taşıyor.

Henüz yalnızca bir prototip olarak gösterilen Honda Acura, ‘Indy Yello' isimli öne çıkan bir tonda sarı rengiyle birlikte gösterildi. Tasarımında yumuşak ve keskin hatları bir araya getiren araç, Brembo frenler ve 19 inçlik beş telli jant taşıyor. Acura, Toyota'nın Supra'da veya Nissan'ın Z modelinde yaptığı gibi gibi retro modellere yönelmeyi tercih etmediğini açıkladı. Bunun yerine “Integra modelinin üretimi durmasaydı, bugün nasıl bir halde olurdu?” sorusunun cevabını vermek istemişler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.