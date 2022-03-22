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Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı: 30,54 metre
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Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı: 30,54 metre

1986 yılında 18,28 metrelik boyutuyla dünyanın en uzun aracı olarak Guinness Dünya Rekorları’na giren ‘Amerikan Rüyası’ adlı limuzin, makyajlanarak daha da uzatıldı.

1 Saat Önce
2022-03-22 00:01:53
Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı: 30,54 metre

30,54 metrelik yeni boyutuyla Guinness Rekorları'nı yeniden kıran araçtaki özellikler ise dikkat çekti. 75 kişinin aynı anda binebildiği araçta 26 tekerlek bulunurken, içerisinde jakuzi, helikopter pisti, mini golf sahası ve yüzme havuzu gibi lüks özelliklere sahip olan limuzin, iki tarafından da sürülebiliyor.

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ABD'de 1986 yılında geliştirilen ve 18,28 metrelik uzunluğuyla dönemin dünyanın en uzun aracı olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren 'Amerikan Rüyası' adlı limuzin makyajlanarak daha da uzatıldı.

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İçerisinde jakuzi, mini golf sahası, helikopter pisti ve dalış tahtası olan bir yüzme havuzu gibi lüks özelliklere sahip olan limuzinin yeni uzunluğu 30,54 metre oldu. 75 kişinin aynı anda binebildiği araçta 26 tekerlek bulunuyor.

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Dünyada üretilen standart arabaların 3,6 ila 4,2 metre uzunluğunda olduğu göz önüne alındığında ortalama 9 otomobil uzunluğa sahip ‘Amerikan Rüyası' adlı limuzin aynı zamanda iki taraftan da sürülebiliyor.

jkhhjhk_6197225d485efİlk olarak 1986 yılında ünlü otomobil geliştiricisi Jay Ohrberg tarafından Kaliforniya'da inşa edilen aracın iki tarafında da V8 hacimli motorlar bulunuyor.

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Son olarak Guinness Dünya Rekorları'nı kırdığı tescillenen aracı satın alan Michael Manning, nakliye, malzeme ve işçilik olarak 250 bin dolardan fazla mal olduğunu ve tamamlanmasının üç yılı aldığını söyledi. Manning, "Artık üretilmediği için bazı parçaları tedarik etmek zorunda kaldık" dedi.

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Amerikan Rüyası ilk olarak 1986 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun arabası olarak kabul edildiğinde ün kazanmıştı. Şimdiye kadar hareket eden en eşsiz araçlardan biri olan limuzin, genellikle sinematik görünümler için kiralandı ve çeşitli filmlerde gösterilmişti.

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Araba orijinal olarak iki bölümden oluşurken dar köşeleri döndürmek için ortada bir menteşe ile birleştirildi. Araç birçok özelliğinin yanı sıra birkaç TV, buzdolabı ve telefonu kullanıcılarına sunarken, şu anda Orlando, Florida'daki Dezerland Park Orlando'nun Otomobil Müzesi'nde sergileniyor.

NTV .

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