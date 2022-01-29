Dünyada bir ilk: Yerli elektrikli traktör, seri üretime geçecek

ZY Elektrikli Traktör tarafından üretilen araçların, performans testlerinden başarılı sonuçlar aldığı ve seri üretime geçileceği açıklandı.

Önder Yol ve Ziraat Girişim Sermayesi ortaklığında kurulan ZY Elektrikli Traktör tarafından üretilen ilk nesil prototip araçlar, 39 farklı alanda yapılan testlerin ardından başarılı bir sonuç ortaya koyunca seri üretime geçilmesinin kararı alındı. Bu durumun yalnızca ülkemiz için değil, dünyada da bir ilk olduğu belirtiliyor.

Yılda 1000 adet elektrikli traktör ile seri üretim başlayacak

Güç (Bg): 105+

Tork (Nm): 494+

Batarya kapasitesi (kWh): 53+

Manevra (Wd): 4+

Hızlı şarj: 45 dakikada tam dolum

ZY Elektrikli Traktör, yerli ve yabancı pek çok hibrit traktör projesinden farklı olarak, yüzde 100 elektrikli motora sahip bir şekilde üretilecek. 105 beygir gücündeki araçların, yüzde 90'a varan enerji tasarrufu sağladığı söyleniyor. Hatta ZY'nin verilerine göre 100 kilometrelik mesafeyi 3 TL civarında bir maliyetle gidebiliyor.

Alışageldiğimiz dizel motorlu traktörlerden farklı olarak elektrik motorunun tüm imkanlarından faydalanan araç seleflerinin aksine, en yüksek iş yükü altındayken bile oldukça sessiz bir şekilde çalışmasıyla öne çıkıyor.

Buna ek olarak yine doğası gereği, bakım masrafları çok daha düşük olacak. Ayrıca ZY tarafından açıklanan verilere göre de 45 dakikanın altında bir hızlı şarj süresine sahip olacak. Burada kullanılacak şarj ünitesiyse aracın içerisine entegre edilecek.

İçten yanmalı motorlu rakipleriyle kıyaslandığındaysa, mazot masrafında yüzde 90'a varan tasarruf yapılabileceği söyleniyor. Dolayısıyla ortalama bir çiftçinin yıllık 133 bin TL yakıt giderini cebinde tutabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl aracı bizzat test eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şunları söylemişti: