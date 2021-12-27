Dövizdeki düşüş ikinci el otomobil satışlarını da vurdu! Stokçular şokta

Dolar ve Euro’daki düşüş sonrası sıfır otomobil fiyatlarındaki düşüş ikinci el satışlarını da vurdu. Otomobilleri toplayıp yüksek fiyatlara satmaya çalışan stokçuların araç başı ortalama zararı ise 100 bin lirayı buldu.

Döviz kurunun düşmesiyle indirime giden sıfır otomobil satıcıları 2. el satışlarını durdurdu. Otomobilleri toplayıp yüksek fiyatlara piyasaya sunan stokçular, araç başı ortalama 100 bin lira kadar zarara uğradı.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; yaşanan yukarı yönlü kur değişimleri ile Aralık ayının başından bu yana bir hafta içerisinde 2 hatta 3 defa fiyat artırımı yoluna giden sıfır araç satıcıları, gelen müdahaleler sonrasında dövizde yaşanan aşağı yönlü hareket ile kısa sürede indirimleri yansıttı. Ortalama olarak yüzde 12-13'lük indirimler fiyat etiketlerinde görüldü. İkinci el araç piyasasında ise bu durum henüz kendisini göstermedi.

YÜKSEK FİYATLI SATIŞ OYUNU

DÖVİZ KURU DÜŞÜŞÜYLE BOZULDU

İkinci el araç piyasasında sıfırın çok üzerinde kalan fiyatların düşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğuna vurgu yaparak, “Son kullanıcıların online ilan platformlarındaki yüksek fiyatlı satış trendi, bu kur düzenlemesi ile birlikte bozuldu. Bu durumdan dolayı Türkiye'de neredeyse ikinci el otomobil satılamaz hale geldi. Şu an için gerileyen sıfır araç fiyatları ile birlikte ikinci elde, özellikle bireysel satıcıların yüksek fiyatlandırma yapması nedeniyle ikinci el piyasası arasında uçurum oluştu. Bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araçların yüzde 200'e varan oranlarda üzerinde kaldı” şeklinde konuştu.

2022'DE OTOMOBİL BOLLAŞACAK

Sıfır otomobil fiyatlarında indirime gidilmesinin ardından, yıl başından sonra ikinci el fiyatlarının da normalleşeceğinin vurgusunu yapan Yalçın, “2022 yılında araç bulunurluğu problemi önceki yıla göre hafifleyecek gibi gözüküyor. Atılan adımlar ile birlikte de geriye gelen kurlar hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının normalleşmesini sağlıyor. Döviz kuru 10-11 TL arasında sabit kalırsa veya geri gelirse, sıfır kilometre araç bulunurluğu da iyi olursa, araç satış adetleri fazlalaşır” değerlendirmesinde bulundu.

PAZAR 7,5 MİLYON ADETLE BİTEBİLİR

İkinci el oto satışının ilk 11 ayda 2020'e göre yüzde artışla 6,8 milyona ulaştığına dikkat çeken Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu ise , “Bu yıl 2.el pazarının 7 buçuk milyon civarında kapanacağını öngörüyoruz. Satışlar yüksek kur hareketliliği nedeni ile yavaşladı. Hem satıcılar hem de alıcılar beklemeye geçtiler” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.