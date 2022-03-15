Citroen Ami'nin fiyatı ne kadar? Türkiye'nin en ucuz sıfır arabası hangisi oldu?

İlk olarak 2020 yılında Fransa'da satışa çıkarılan Citroen Ami, iki kişi kapasiteli ve elektrikli bir motora sahip olması ile öne çıkıyor. Avrupa'da uygun fiyatlı araç kategorisine giren Citroen Ami'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu. Peki Citroen Ami fiyatı ne kadar? Citroen Ami satışa çıktı mı? Citroen Ami özellikleri? Türkiye'nin en ucuz sıfır arabası hangisi oldu? İşte tüm detaylar...

Citroen Ami ilk olarak 2020 yılında Fransa'da yollara çıktı. Uygun fiyatlı ve elektrikli motora sahip olması ile dikkatleri üstüne çeken Ami, geleceğe adeta göz kırpıyor. Rekabetçi bir fiyat ile Türkiye pazarına girmek isteyen Citroen Ami'nin liste fiyatı açıklandı. %100 elektrikli motora sahip olan Ami 70 km azami menzile sahip bulunuyor. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Citroen Ami, en fazla 50 km/sa ulaşıyor. Ev tipi prizler ile dolum yapma imkanı sunan yeni otomobil, 3 saat gibi kısa bir sürede şarj oluyor.

CITROEN AMI NEDİR?

Avrupa'nın en çok satan araba markalarında Citroen, yeni modeli 'Ami' ile elektrikli araç piyasasında önemli bir atılım gerçekleştirdi. İlk kez Mart 2019'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomobilseverlerin karşısına çıkan Ami, 2020 yılında Avrupa'da satışa sunulmuştu. 'Ami' kelimesinin ne anlama geldiği ise merak konusu oldu.

'Arkadaş anlamına geliyor'

Aracın ismi olan Ami, Fransızcada 'arkadaş' anlamına geliyor. Verilen bu mesaj ile araca sahip olan kişiler kendilerini, her koşulda arkadaş gibi yanında olan bir araca sahip olduğunu hissediyor. Citroen Ami, sahip olduğu özellikleriyle Smart EQ ForTwo ve Renault Twizy modeliyle rekabete girecek gibi görünüyor. Fakat 'kabinli elektrikli scooter' olarak sunulan Citroen Ami, rakiplerine göre daha yavaş kalıyor.

CITROEN AMI TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI MI?

Aralık 2021'de Türkiye pazarına giren Citroen Ami, ilk etapta sadece araç kiralama ve araç paylaşımı yapan kurumsal firmalara satıldı. Mart 2022 tarihinde ise bireysel satışı başladı. Talebe göre, tedarik hızı da belli olacak.

Citroen Ami'nin satış sürecini diğer otomobillerden farklılaştırmak istediklerini söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Ami'yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle satın alma yolculuğunu tamamlayacağız. Ami satın alacak her müşterimize aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi bir hizmet de sunacağız" dedi.

Alkım, kullanıcıların talepleri doğrultusunda Ami'nin Cargo versiyonunu da Türkiye'ye getirebileceklerini söyledi.

CITROEN AMI FİYATI NE KADAR?

Fransa'da 6 bin 900 eurodan satılan Citroen Ami, Türkiye'de 210 bin TL'den başlayan liste fiyatlaryla satışa sunuluyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) muaf tutulan Ami, Türkiye'de otoyollara çıkışının ve İstanbul'daki boğaz köprülerinden herhangi bir geçiş sağlayamıyor.

CITROEN AMI HANGİ EHLİYETLE KULLANILIBİLİR?

Fransa'da 14 yaşını geçmiş bireylerden herhangi bir ehliyet şartı aranmıyorken, Türkiye'de Citroen Ami'yi B sınıfına ait ehliyeti olanlar kullanabilecek.



CITROEN AMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

2 kişilik oturma kapasitesine sahip olan ve bagajı bulunmayan Citroen Ami, 14 inç büyüklüğündeki tekerlekler ile satışa sunulan araç, 2.41 metre uzunluk, 1.39 metre genişlik ve 1.52 metre yüksekliğe sahip.

Citroen Ami'nin 2 yıl ve sınırsız kilometre garantisi bulunuyor. Aracın bataryalarında da 3 yıl ve 40 bin km garantisi bulunuyor. PSA Türkiye'nin bu araca özel kasko ürünü çalışmaları ise devam ediyor.

* Çevreci bir otomobil, yüzde 100 elektrikli ve parçaları üretilirken geri dönüşümlü malzeme tercih edilmiş

* 2 kişilik bir otomobil, arka koltuk sırası yok, 2 kişi ile şehirde özgürce gezmek için ideal

* 70 km menzili var. Otoyollardan ve köprülerde geçmesi yasak, semtler arası seyahat için yeterli

* Önden çekişli bir otomobil

* Motoru 8 beygir güç üretiyor

* Düşük motor gücü ve hızlanmaya sahip, 45 km maksimum hızlanması var

* 485 kg ağırlığında olan otomobil, neredeyse bir scooter gibi

* Avrupa'da 16 yaş ve üzeri için ehliyetsiz kullanılabilirken Türkiye'de B1 ehliyet şart bulunuyor

* Vites kolu veya debriyaj yok, sürüş özellikleri yalın .