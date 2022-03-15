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Citroen Ami ne kadar? Ehliyet şartı aranmayan Citroen Ami fiyatı | Elektrikli Citroen Ami ön sipariş
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TIMETURK / OTOMOTİV / Citroen Ami ne kadar? Ehliyet şartı aranmayan Citroen Ami fiyatı | Elektrikli Citroen Ami ön sipariş

Citroen Ami ne kadar? Ehliyet şartı aranmayan Citroen Ami fiyatı | Elektrikli Citroen Ami ön sipariş

Citroen Ami ne kadar? 2020 yılında Fransa'da üretilen ve Avrupa'nın en çok satılan araçlarından biri olan Citroen Ami 6 bin 900 euro. İki kişilik ve elektrikli olmasıyla ünlenen aracın Türkiye satış fiyatı merak konusu oldu. İşte merak edilen Citroen Ami fiyatı...

2 Saat Önce
2022-03-15 14:39:35
Citroen Ami ne kadar? Ehliyet şartı aranmayan Citroen Ami fiyatı | Elektrikli Citroen Ami ön sipariş

2020 yılında Fransa'da üretilen ve Avrupa'nın en çok satılan araçlarından biri olan Citroen Ami 6 bin 900 euro. İki kişilik ve elektrikli olmasıyla ünlenen aracın Türkiye satış fiyatı merak konusu oldu. İşte merak edilen Citroen Ami fiyatı...

Citroen Ami ne kadar?

En ucuz elektrikli araba fiyatı, yeni araç sahibi olacak kişiler tarafından yakından takip edilirken, Citroen'in Ami modeli rekabetçi fiyatıyla Türkiye pazarına girdi. Citroen Ami'nin menzili 70 km olarak açıklanırken, yüzde 100 elektrikli olan aracın azami hızı 50 km/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Citroen Ami, ev tipi prizlerde 3 saatte şarj olabiliyor.

6 bin 900 eurodan satılan Citroen Ami, Türkiye'de 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Elektrikli Citroen Ami ön sipariş

Aralık 2021'de Türkiye pazarına giren Citroen Ami, ilk etapta sadece araç kiralama ve araç paylaşımı yapan kurumsal firmalara satıldı. Mart 2022 tarihinde ise bireysel satışı başladı. Talebe göre, tedarik hızı da belli olacak.

Citroen Ami MTV ödemesi ne kadar?

Citroen Ami Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutuluyor. Aynı zamanda aracın köprü geçişleri de yasak. .

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